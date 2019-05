La guerra comercial amenaza con debilitar aún más la economía mundial y las Bolsas se duelen

Los inversores siguen atenazados por la incertidumbre que genera la tensión comercial entre las dos mayores potencias económicas del mundo. Donald Trump ha tensado más la cuerda al asegurar que no está preparado para llegar a un acuerdo con China, y los mercados han perdido el poco ánimo que les quedaba. Además, el inquilino de la Casa Blanca ha vuelto a amenazar con elevar “sustancialmente” los aranceles a más productos chinos. Por su parte, Pequín ha insistido en que no cederá a las presiones y que responderá convenientemente. Entre las armas con las que cuenta el gobierno chino se encuentra la devaluación del yuan. Pequín, aunque asegura que no lo hará, podría dejar que su moneda se deprecie más para facilitar sus exportaciones. Además, podría reducir el suministro de algunas de las materias primas necesarias para la fabricación de productos de última tecnología. Podría limitar la venta de las llamadas “tierras raras”. Estados Unidos importa desde China entre cerca de un 80 por ciento de estos escasos y valiosos materiales. No se descartan otras medidas más drásticas. Nadie olvida que China es el mayor tenedor del mundo de bonos estadounidenses, con una cartera de más de un billón de dólares. Es un arma poderosa si Pequín decide realizar ventas masivas. Serían, sin duda, palabras mayores.

Según algunos analistas, el PIB mundial podría reducirse en unos 600.000 millones de dólares a la vuelta de un par de años si la guerra comercial entre Estados Unidos y China se enquista y las subidas cruzadas de aranceles se extienden a todos los productos que exportan ambos países. Los expertos del banco de negocios Morgan Stanley no se cansan de advertir que un enconamiento en el terreno comercial entre las dos mayores potencias económicas puede provocar una recesión en toda regla y en todo el mundo. Un intercambio de golpes no beneficia a nadie. Ya ha quedado claro que se están desacelerando las economías de China, Europa y Estados Unidos. Ya hay analistas que pronostican una o dos bajas de tipos de interés este año por parte de la Reserva Federal ante el inminente peligro de que la economía se debilite con mayor rapidez. Y cada vez está mas lejos una subida de tipos de interés por parte del BCE ante la creciente fragilidad de la situación. Pero hay algún rayo de esperanza. Los presidentes Trump y Xi Jinping todavía pueden evitar el desastre. Ambos que se verán las caras en la cumbre del G-20 que se celebrará a finales de junio en Osaka, Japón.

Mientras tanto, las Bolsas se duelen. El índice Ibex 35 baja algo más de un 1 por ciento tras las primeras operaciones del día, hasta 9.090 puntos. Hace un año se movía mil puntos más arriba. El dinero sale de las Bolsas y busca refugio en los mercados de deuda. Los inversores huyen de los bonos italianos, pero están entrando masivamente en la deuda pública alemana y en la española. Hoy el rendimiento de las obligaciones españolas a diez años marca un nuevo mínimo histórico, en el 0,78 por ciento. Nunca su rentabilidad había sido tan pobre. También están en mínimos los bonos alemanes, que profundizan en los rendimientos negativos, ofrecen un menos 0,16 por ciento. Como comparación, los bonos de EEUU rinden un 2,24 por ciento, que es su nivel más bajo desde mediados desde el año 2017.

En los demás mercados, el euro cotiza sin mucha fuerza por debajo de 1,12 dólares, mientras la libra esterlina se debilita hasta 1,2650 dólares presionada por el temor a un Brexit duro. El petróleo, ante las perspectivas de menos demanda mundial, baja hasta 68 dólares por barril. Hace un mes el oro negro se pagaba a 75 dólares.