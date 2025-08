La Guardia Civil avisa: esto es lo que debes hacer este verano si tras marcar tu PIN el cajero no te da el dinero

En los últimos años, llevar dinero en efectivo se ha vuelto cada vez menos común. De hecho, experimentamos las consecuencias de no llevarlo en la cartera cuando se produjo el apagón nacional hace algunas semanas y no funcionaban ni los datáfonos.

Solo quienes tenían algo de dinero en efectivo pudieron pagar al comprar en el supermercado o en algún restaurante. Sin embargo, esto no resulta extraño porque hoy en día muchas personas prefieren pagar con tarjeta, con el móvil o, incluso, con un reloj inteligente.

Esta tendencia se ha acelerado con el avance de la tecnología , pero principalmente ha experimentado un crecimiento por la comodidad y seguridad que supone. Pagar con medios digitales es rápido y no requiere cambio de billetes, ni monedas.

Dinero digital vs dinero en efectivo

Poca gente lleva ya dinero en efectivo en la cartera. Nos hemos acostumbrado a no cargar con más peso del necesario y sobre todo, a la comodidad de pagar con el teléfono, porque hoy en día ni siquiera es necesario llevar la tarjeta de crédito para pagar.

Los bancos y negocios también han impulsado este cambio. Cada vez es más fácil encontrar tiendas, restaurantes o servicios que solo aceptan pagos con tarjeta. Incluso los pequeños comercios o los vendedores ambulantes también están adoptando sistemas de pago digital .

Sin embargo, todavía hay personas que prefieren el efectivo, especialmente las personas mayores, quienes viven en zonas rurales o quienes no tienen fácil acceso a servicios bancarios. Son principalmente ellos quienes más utilizan los cajeros automáticos para extraer dinero.

la operación en el cajero no siempre sale como queremos

A muchos nos ha pasado: vamos al cajero automático, insertamos la tarjeta, solicitamos retirar cierta cantidad de dinero y la operación parece correcta, pero el dinero nunca sale. Es una situación frustrante y, a veces, preocupante si el banco ya descontó esa cantidad de nuestra cuenta.

Este tipo de fallos puede ocurrir, a veces, porque la máquina está estropeada y solo haría falta volver a intentarlo para que funcione con normalidad. Sin embargo, en otras ocasiones, si no nos fijamos bien, podríamos perder ese dinero.

Por eso, la Guardia Civil avisa a través de su canal en la red social X de cómo habría que proceder para no perder nuestro dinero, si la operación que estamos realizando en el cajero automático no sale como debería.

Europa Press Un usuario de un banco introduce su tarjeta en el cajero

¿Cómo tengo que proceder si el dinero no sale?

Hace un tiempo, la Guardia Civil utilizó la red social X para explicar a los ciudadanos cómo debían proceder en el caso de que el cajero automático no funcionara correctamente. Estos sencillos pasos podrían evitar que pierdas tu dinero.

El primer consejo que los agentes recomiendan es que no abandones el cajero si no has recibido el dinero que has solicitado después de meter tu código pin para realizar la operación. En segundo lugar, comprueba que la ranura por la que tendría que salir el dinero no esté manipulada.

Sería conveniente comprobar también que la ranura no se haya quedado encajada. De ser así, los billetes podrían haberse quedado atascados. Por último, si nada de esto funciona, los cuerpos de seguridad aconsejan llamar al banco para poder solucionar la incidencia.