Como dejar de recibir llamadas spam al teléfono, tanto si tienes Android o iPhone

Barcelona - Publicado el 14 may 2025, 19:30 - Actualizado 14 may 2025, 19:34

Están prohibidas por ley desde el verano del año pasado, pero el spam telefónico sigue. Según la OCU, 9 de cada 10 personas sufren llamadas comerciales no deseadas.

Ni la ley ni las opciones habituales para evitar que nos molesten con llamadas comerciales, como la Lista Robinson, acaban de funcionar.

El problema está tan extendido que el Ministerio de Consumo se está planteando una ley para identificar y bloquear la spam, las llamadas comerciales sin consentimiento.

Por suerte, nuestro móvil puede solucionarnos la molestia.

Como bloquear llamadas comerciales si tienes un iPhone

Los teléfonos de la marca Apple cuentan con un par de opciones interesantes para impedir que las empresas contacten contigo por teléfono sin tu permiso:

► Bloquear llamadas de voz: Dentro de la configuración de "Teléfono" puedes bloquear manualmente aquellos números de teléfono que sabes que pertenecen a empresas que practican el spam telefónico. Puedes añadirlos a la lista de "Contactos bloqueados" desde el mismo apartado o desde el historial de llamadas, tocando la ⓘ de información sobre cada llamada.

► Silenciar números desconocidos: Las llamadas de todos los teléfonos desconocidos no dejarán de llegar, pero no recibirás ninguna notificación y se enviarán automáticamente al buzón de voz, si lo tienes activada. Podrás consultar quién te ha llamado desde el historial de llamadas, en el apartado "Reciente" y decidir si devuelves la llamada o no.

► Cómo activarlo:

Va a configuración, al final, tocamos a Apps y, en la lista, tocamos "Teléfono". Dentro de "Teléfono" tenemos que buscar y pulsar la opción "Silenciar números desconocidos" y activar la opción "Silencia números desconocidos".

► Identificación de llamadas: Permite saber quién llama sin que tengamos el número guardado a Contactos. Utiliza información propia de Apple (Apple Business Connect), o de tu operador de telefonía, o de aplicaciones de terceros que tienen grandes bases de datos.

► Cómo activarlo:

En configuración, al final, buscamos la app "Teléfono". Dentro de "Teléfono" tenemos que buscar y pulsar la opción "Bloqueo e identificación de llamadas".

► Es posible que no aparezca la opción si no tienes instalada una app de bloqueo de llamadas, que utilicen una gran base de datos compartida con otros usuarios para identificar las llamadas comerciales. Una vez instalada una aplicación similar, hay que activar las opciones para permitir que la app identifique los números y, incluso, los bloquee automáticamente (en la versión de pago).

Alamy Stock Photo Iphone

Como bloquear llamadas comerciales si tienes un Android

Los teléfonos de Android cuentan con opciones similares, pero la diferencia es que el sistema operativo de cada teléfono Android es diferente y los pasos para encontrar las opciones de configuración de las llamadas son más orientativos:

► Identificación de llamadas: Según apunta Google, el identificador de llamadas y la protección contra llamadas basura "están activados de manera predeterminada" y solo tienes la opción de desactivarlos.

► Además, recuerdan que, para utilizar el servicio "es posible que el teléfono tenga que enviar información sobre tus llamadas en Google", puesto que Google recopila información de números de teléfono y avisa los usuarios cuando muchos de ellos han denunciado un número de teléfono como basura

► Cómo activarlo:

Ve a la aplicación de "Teléfono", el lugar habitual donde marcas los números de quienes quieres llamar. Toca los tres puntos, o el engranaje, y busca un apartado que indique "Más opciones" o una fórmula similar. Busca opciones que se asemejen a "Identificador de llamada" y/o "llamadas basura" y procede a activarla o desactivarla, según el que necesites.

► Filtrar llamadas basura:

De manera predeterminada, los teléfonos Android filtran las llamadas spam cuando ya las tiene identificadas como tal en su base de datos, a pesar de que no siempre son precisas y algunos números se escapan.

► También puedes denunciar un teléfono como basura para ayudar la comunidad incorporando aquel teléfono a la base de datos de Google desde el historial de llamadas.

► Cómo activarlo:

Dentro de las opciones de llamadas y "Identificador de llamada" y/o "llamadas basura", tendría que haber una opción similar a "Filtrar llamadas basura". Hay que asegurarse que la opción está activada.

► También, en muchos teléfonos Android, puedes encontrar la opción de bloquear llamadas de teléfonos desconocidos o bloquear llamadas comerciales o con riesgo de estafa, así como la opción de bloquear teléfonos de forma manual, desde el historial de llamadas.

► Si no tienes ninguna de estas opciones o no las encuentras bastante precisas, puedes confiar en aplicaciones de terceros.