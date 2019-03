El Gobierno lanzará una oferta pública de empleo a un mes de las elecciones

Sánchez quiere poner el lazo a sus “viernes sociales/electorales”. La idea es aprobar ya en este consejo de ministros la oferta pública de empleo para 2019. Fuentes del Gobierno confirman a COPE que será similar o incluso superior a la del año pasado cuando se convocaron 30.844 plazas, la mayor desde el inicio de la crisis. De momento los sindicatos de la Función Pública (CSIF, UGT, CC.OO., USO y CIG) están convocados esta tarde a una reunión técnica. En principio se busca cerrar mañana el acuerdo en otro encuentro. “La música suena bien”, nos asegura el responsable de UGT Carlos Álvarez. Da a entender que no habrá problemas si se incluye, como parece, una ligera creación neta de empleo para paliar el envejecimiento de la plantilla.

Los sindicatos recuerdan que la edad media de la plantilla de la Administración General del Estado es de 52 años. 1.801 empleados públicos tienen más de 60 años y, de ellos, 3.494 más de 64 años, por lo que se encuentran "a las puertas de la jubilación". La AGE contaba con 201.030 efectivos en julio de 2018, su mínimo desde 2002.

Críticas de electoralismo

El Gobierno es consciente de que va a recibir críticas por dar luz verde ahora a esta oferta pero se justifica. Nos cuentan que es algo que no se puede hacer en funciones. Por tanto, si no lo aprueban en este momento hay riesgo de que quede parada sine die si se complica la formación del Ejecutivo tras las elecciones con el problema que eso provocaríen las miles de personas que preparan esas oposiciones. Además afirman que la mayor parte de las plazas se convocarán en junio, tras los comicios. La oferta se concentrará en los sectores más básicos como auxiliares administrativos.

¿Compromete Sánchez nuevas partidas de gasto? Según el ministerio de Función Pública y Política Territorial, no. Es más señalan a COPE que no solo no hay aumento de gasto sino que incluso se reducirá porque los nuevos empleados públicos cobrarán muchos menos que los que se jubilan, que tienen por ejemplo pluses de antigüedad.