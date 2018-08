El Gobierno estudia subir el IRPF a las rentas por encima de 150.000 euros

El ministerio de Hacienda ha aceptado analizar el impacto de la subida del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF) en rentas superiores a los 150.000 euros anuales.

No obstante, el Ministerio ha informado que mantiene la idea de no tocar el IRPF. En esta línea, ha dejado claro que aceptar hablar de medidas para rentas superiores a este importe "no significa que se vaya a hacer ni mucho menos".

Unidos Podemos ha insistido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en que hay que subir los tramos altos del IRPF, gravar las grandes fortunas y las transacciones financieras y ha señalado que todo está sobre la mesa porque ninguna de las dos partes "ha renunciado a nada".

El secretario de Organización y Programa de Podemos, Pablo Echenique, así lo ha dicho a las puertas del Congreso tras la reunión que hoy ha mantenido su formación morada con Montero, y que ha sido "exploratoria" pero se ha prolongado durante más de cuatro horas.

Fuentes de Hacienda han señalado: "Hay buena sintonía y tenemos confianza en alcanzar acuerdos".

Montero, Echenique, el responsable federal de Políticas Económicas de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, así como los diputados de Podemos Txema Guijarro y de En Marea Josep Vendrell han abordado el tema de la fiscalidad centrándose en varias figuras tributarias, como el IRPF o el Impuesto sobre Sociedades.