El Gobierno convoca cerca de 18.000 plazas de empleo público para la Administración General del Estado

El Gobierno de España, a través de la Secretaría de Estado de Función Pública, ha publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria de un total de 17.986 plazas para el ingreso en diferentes cuerpos de la Administración General del Estado (AGE). La Comisión Permanente de Selección será el órgano encargado de llevar a cabo el proceso, según informa Europa Press.

Desglose de las plazas ofertadas

Del total de plazas, una parte importante se destina a los cuerpos de auxiliares y administrativos. Para el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (C2), se han convocado 1.700 plazas de turno libre, de las cuales 156 se reservan para el cupo de discapacidad, y 720 para promoción interna. En el caso del Cuerpo General Administrativo (C1), se ofrecen 2.512 plazas de acceso libre (230 para discapacidad) y 6.178 de promoción interna.

En el área tecnológica, el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado suma 1.030 plazas de nuevo ingreso (186 para el cupo de discapacidad) y otras 340 de promoción interna. Por su parte, el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración General del Estado (A2) dispone de 680 plazas de turno libre y 520 para promoción interna.

Finalmente, para el Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado (A2), se ha aprobado la convocatoria de 1.356 plazas de acceso libre, con 255 reservadas para personas con discapacidad, junto a 2.950 plazas destinadas a la promoción interna.

Atracción de talento para un empleo inclusivo

Según ha comunicado el Gobierno, esta convocatoria tiene como principal objetivo promover un empleo público "proactivo, innovador e inclusivo". Además, busca impulsar "la atracción y retención de talento" a través de procesos de selección rigurosos, basados en los principios de "igualdad, mérito y capacidad" de los aspirantes.

Promover un empleo público "proactivo, innovador e inclusivo"

Plazos y proceso de solicitud

Las personas interesadas en participar en estas pruebas selectivas dispondrán de un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles, que comienza a contar a partir de este mismo lunes. Para ello, será necesario cumplimentar y presentar el modelo de solicitud de admisión 790 que habilita la participación en el proceso.