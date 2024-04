La Generalitat Valenciana suspende la quema de residuos agrícolas hasta el 15 de octubre

La Generalitat Valenciana ha anunciado la suspensión ininterrumpida de la autorización de quema de residuos agrícolas hasta el próximo 15 de octubre, debido al riesgo de incendios forestales como el que hoy asola parte del término de Tárbena (Alicante).

Así lo ha adelantado el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tras la Mesa de Participación de Educación de 0 a 3 años en Alicante y antes de dirigirse al puesto de mando avanzado (PMA) contra el fuego de Tárbena, donde el jefe del Consell ha explicado que este martes, 16 de abril, el Diario Oficial de la Generalitat (DOGV) publicará la resolución de la Dirección General de Prevención de Incendios modificando los periodos de quemas agrícolas.

Mazón ha afirmado que no se podrán realizar este tipo de quemas hasta el 15 de octubre y ha añadido que no se ha tomado antes esta decisión porque "no se daban las condiciones objetivas". Esto es así, ha proseguido, porque hasta el pasado jueves se estaba en nivel de emergencia 1.

Según el presidente valenciano, la resolución se justifica en el notable déficit de precipitaciones, las temperaturas inusualmente altas, los fuertes y reiterados vientos terrales, el elevado estrés hídrico que soporta una vegetación seca y la baja humedad.

Mazón ha agregado que los partes meteorológicos no prevén en estos momentos una mejora pluvial que sea significativa que pueda variar las condiciones antes expuestas.