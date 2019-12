Se frenan las Bolsas después de cuatro sesiones con ganancias, entre nuevas dudas sobre el Brexit

Cuatro sesiones en las que los mercados han ganado cerca de un 4 por ciento y han cotizado los efectos balsámicos que ejercerá la tregua en la guerra arancelaria entre China y Estados Unidos sobre el comercio internacional, sobre la actividad económica mundial y sobre los resultados empresariales. Las Bolsas de Estados Unidos cerraron ayer en nuevos máximos históricos, mientras las Bolsas europeas están en sus niveles más altos del último año y medio.

Pero hoy toca parada y fonda. Los inversores vuelven a mirar hacia el Reino Unido donde el primer ministro, Boris Johnson, intenta reducir los plazos para las negociaciones de Brexit, lo que vuelve a poner sobre la mesa el fantasma de una ruptura sin acuerdo. La Libra esterlina hoy baja con fuerza. Se cambia por 1,3250 dólares, frente a los 1,3470 de hace un par de días. Contra la divisa europea, la Libra se cambia por menos de 1,19 euros.

Hoy los mercados dispondrán de algunas referencias importantes, como el índice de producción industrial de Estados Unidos, que servirá como aperitivo al dato del PIB que se conocerá el viernes. A este lado el charco se publica la balanza comercial de la zona euro.

De momento, el índice Ibex 35 baja un 0,4 por ciento tras las primeras operaciones del día, hasta 9.640 puntos. Ayer cerró en un nivel que no se veía desde comienzos de agosto de 2018. Baja ligeramente BBVA, que prepara un plan de recorte de costes. Sube Telefónica, que pagará dividendo el jueves. Y sube Inditex, al calor de los buenos resultados que ha obtenido su rival sueca H&M, que ha incrementado su facturación un 11 por ciento este año. Es su mayor ritmo de mejora desde hace cuatro años.

La gestora de BBVA espera que el índice Ibex 35 suba el año que viene más que el resto de los mercados europeos. Pronostica -en su escenario más favorable- una revalorización de alrededor del 15 por ciento, ya que la Bolsa española está barata respecto a otras plazas vecinas. Por su parte, los expertos de Renta 4 estiman que el potencial de subida del Ibex el próximo ejercicio se encuentra entre 8 y el 9 por ciento. Los expertos del Bank of America creen que la subida de la Bolsa española puede alcanzar el año que viene los 10.855 puntos en el Ibex 35, siempre que no perfore el soporte de los 8.850. Para Wall Street, Bank of America considera que el índice S&P 500 de la Bolsa de Nueva York puede finalizar el próximo ejercicio en la zona de los 3.660 puntos o incluso algo más arriba. No descarta ver a este indicador por encima de los 3.800 puntos.

El Banco de España mantiene su estimación de crecimiento del PIB para este año y el próximo en el 2 y el 1,7 por ciento, respectivamente, pero rebaja sus previsiones para los ejercicios 21 y 22, que quedan en el 1,6 y en el 1,5 por ciento. El Banco, por tanto, contempla un escenario de progresiva desaceleración de la actividad y dela creación de empleo. Estima una tasa de paro del 12,5 por ciento en 2022, frente al 14,3 por ciento con que previsiblemente cerrará el ejercicio en curso.

Por su parte, la Fundación de las Cajas de Ahorros, Funcas, espera que la inflación cierre este año en España en el 1,1 por ciento en tasa interanual y un 1,2 por ciento el próximo ejercicio. Es su escenario medio. Si finalmente la inflación queda algo por encima o por debajo dependerá fundamentalmente de los precios del petróleo. Por su parte, los analistas de Bernstein observan una mejora de las perspectivas económicas de la eurozona. Poco a poco mejora la economía deja de deteriorarse y se estabiliza el entorno macro.