La Fiscalía niega indefensión de acusados y rechaza nulidad en juicio por fortuna de Rato

La Fiscalía ha negado este miércoles que los acusados en el juicio sobre el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato hayan sufrido indefensión durante la instrucción, por lo que se opone de forma tajante a la nulidad del proceso y a la retirada de las pruebas obtenidas.

En la primera sesión del juicio, celebrada el pasado 15 de diciembre, Rato y varios de los demás 16 acusados pidieron en el trámite de cuestiones previas que se anulara la causa al haberse basado en pruebas obtenidas sin garantías y registros que vulneraron sus derechos, o al menos que se retiraran dichos documentos.

En su respuesta, la fiscal Elena Lorente se ha opuesto con firmeza a estos argumentos, y ha recordado que dos autos de 2015 y 2016 dieron por buenos los registros practicados y la obtención de las pruebas, cuestiones que ya han sido resueltas tras una actuación "de atosigamiento de las defensas", ya que es "la primera vez" en toda su carrera en la que ha visto controles de instancia "a cada paso que ha dado el juez instructor".

Lo que ha habido ha sido "palos en la rueda de la investigación", ya que "cada paso que se ha dado se ha recurrido", ha añadido.

Según ha recordado la fiscal, el Tribunal Supremo entiende que "el concepto de indefensión debe ser real y efectivo y que cause perjuicio, y aquí no se ha dado, aquí ha habido una batalla procesal permanente", en la que dos acusados, Rato y el abogado Domingo Plazas, cuentan "no con uno sino con dos escritos de defensa cada uno".

No ha habido indefensión "ni de Rato ni de ninguno de los acusados", ha asegurado Lorente, porque "todos están personados desde el minuto uno" y han tenido la oportunidad de defenderse desde el comienzo de la investigación.

La fiscal se ha opuesto también a la pretensión de los acusados de que la prueba pericial se lleve a cabo de modo estancado, con cada perito de forma individual de modo que no haya careos, con el argumento de que "la acusación tiene que probar, pero no puede estar coartada por nada de lo que digan las defensas".

Se trata de la primera vez en toda su carrera que ha visto algo parecido, punto en el que ha coincidido con la presidenta de la Sala, Ángela Acevedo.

Lorente ha insistido en que tanto las entradas y registros como la incautación de pruebas se hicieron de forma correcta, y ha rechazado que nadie "se haya extralimitado" en la recopilación, ya que únicamente se obtuvieron documentos pertinentes para los delitos que se investigaban.

"No se ha encontrado ningún cadáver en el armario del señor Rato", ha dicho Lorente, sino "mera documentación".