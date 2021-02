Filomena y covid: la peor campaña de rebajas de la historia

Enero ha terminado con una caída del 53% de ingresos para las tiendas de moda textil, el peor dato de la historia en el que tradicionalmente es el mes con más ventas del año. Tras once meses nefastos para el comercio, con una caída acumulada del 40% desde marzo, una cuarta parte de las tiendas de moda en España están cerradas, y muchas de ellas no volverán a abrir.

El presidente de la Asociación Empresarial de Comercio Textil (Acotex), Eduardo Zamácola, pide medidas urgentes porque "no estamos recibiendo ayudas directas y es una realidad que el sector tiene peligro de morir, la temporada de invierno puede ser la última para muchísimos comercios". Los que más sufren son los más pequeños. Una trabajadora de Aticomoda, una tienda de barrio en Valdebernardo (Madrid) confirma que "la temporada ha ido fatal, la gente no compra ni aunque se lo regales". La gota que ha colmado el vaso de la situación de estos establecimientos fue Filomena, que coincidió con la primera semana de rebajas. "La nevada ha afectado muchísimo, en esa semana la gente no salía y la semana siguiente que hizo tanto frío igual".

La perspectiva para los próximos meses no es muy esperanzadora. Como explica Zamácola, "todavía quedan por delante muchas restricciones y esto hace que el consumidor no se vea con la libertad para comprar", y se hace una pregunta: "¿Para qué te vas a comprar un vestido nuevo si no tienes un evento donde lo puedas utilizar?" La dependienta de Aticomoda es más optimista: "Tenemos que seguir aguantando como podamos, yo creo que la alegría tiene que volver a las calles, tendremos que vivir y resucitar con más ganas".

Hace ya casi un año que estalló la pandemia y comenzaron las restricciones que han provocado los peores datos de la historia del sector. Sin embargo, algunos negocios han conseguido remar contracorriente. Es el caso de L'Canotier, que abrió sus puertas en febrero del año pasado y ha afrontado satisfactoriamente su primer enero de rebajas. Con mucho empeño por salir adelante reconocen que "los clientes se están portando genial con los pequeños comercios porque nunca se olvidan de nosotros y hemos podido sacar el mes de enero con nuestras rebajas".