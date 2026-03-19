"Las familias con más dinero gastan casi 100 euros más por hijo en clases particulares; casi un 20% más que las que tienen dificultades para llegar a fin de mes, lo que agrava la brecha educativa"

En España, uno de cada cuatro estudiantes de entre 6 y 18 años recibe clases particulares fuera del sistema educativo, según la crónica de Íñigo Jodra. Este mercado, que se estima que mueve más de 1.480 millones de euros anuales, refleja un gasto mensual medio por estudiante de 97 euros, un hecho que puede estar ampliando la "brecha educativa" entre familias con más y menos recursos.

Un factor de desigualdad

Con un gasto medio de casi 100 euros por alumno, las familias en una situación financiera más holgada gastan casi un 20 por ciento más que aquellas con dificultades para llegar a fin de mes.

Este hecho agrava la brecha educativa, como explica el sociólogo Fernando Vidal, quien señala que las clases medias tienen cada vez más dificultades para acceder a esta ayuda suplementaria.

Según Vidal, "hay unas clases sociales que pueden permitírselo, y otras que por la precariedad no pueden". Por tanto, concluye el sociólogo, la situación "sí que tiene un impacto importante en la desigualdad de oportunidades".

Alamy Stock Photo Una estudiante recibe clases particulares de matemáticas

Sí que tiene un impacto importante en la desigualdad de oportunidades"

Programas de apoyo como alternativa

Ante este panorama, "los expertos valoran la importancia de los programas gratuitos de apoyo para jóvenes vulnerables, que ofrecen un acompañamiento educativo y social", explica Jodra.

Este es el caso de Facundo, quien participa en la fundación de la esperanza de la fundación La Caixa y ha encontrado en ella un pilar fundamental para sus estudios.

Facundo destaca el valor de este tipo de iniciativas: "Con ayuda de aquí me fui a forzando más, me ha gustado tener un espacio cómodo donde yo me puedo concentrar en mis estudios, que estén a mi lado ayudándome con mis actividades".

Me ha gustado tener un espacio cómodo donde yo me puedo concentrar en mis estudios"" Facundo

Mejorar la calidad de la enseñanza

Para revertir esta situación, los expertos señalan que la solución fundamental pasa por "aumentar la calidad de la enseñanza" dentro del propio sistema. Esto implica "mejorar la atención y el interés del alumnado, personalizando las lecciones e incidiendo de forma directa en su motivación", concluye Jodra.