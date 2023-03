Expertos alertan en COPE de la falta de viabilidad de las pensiones de Escrivá: "Supondrá un coste añadido"

Francia vive este martes su décima jornada de huelga general en protesta por la reforma de las pensiones que Macron ha aprobado por decreto. Unas pensiones cuyo gasto en España se ha disparado en el mes de marzo casi un 11% más hasta rozar los 12 mil millones de euros. La reforma de nuestro sistema -de la que el Gobierno tiene el apoyo de los sindicatos- se votará este jueves en el Congreso. Un texto que ha sido criticado por varios expertos quienes alertan de que no es viable, como ha sido el caso esta mañana, enla sección de la 'Salida de Emergencia'de 'Herrera en COPE', del analista económico Marc Vidal, quien ha dado su opinión acerca del sistema de pensiones.

"Nuestro sistema de pensioneses inviable tal y como está diseñado, que supondrá un coste añadido para las empresas de hoy y de mañana. Que es temerario no incluir una contención del gasto sabiendo que la masa de pensionistas se incrementará, a la vez que la de cotizantes se va a reducir. Y que no hay incentivos al trabajo y solo hay más castigo al sector productivo. ", señalaba.





El PP da un ultimátum

El Partido Popular daba un ultimátum al Gobierno y avisaba que si en la mañana de este martes 28 de marzo no se les facilitaba la información demandada de la reforma de las pensiones, que se debate este jueves en el Congreso, votarían en contra de la propuesta.

Así lo trasladaban fuentes de Génova que recriminaban la falta de información por parte del Gobierno en esta materia. Por ello, el responsable del PP llamará oficialmente a su interlocutor para volver a pedírsela. "No entendemos que se les niegue a los españoles el acceso a todos los datos y análisis económicos y financieros que han fundamentado esta reforma sobre un tema clave para nuestro futuro", reclamaban.

En este sentido, los 'populares' advertían que no apoyarán la reforma basándose en el "power point" que conocen de "un Gobierno que nos tiene acostumbrados a mentir reiteradamente". "Nos ofrecen más seguridad los numerosos informes que cuestionan su viabilidad, el más categórico el de la AiRef que dirigía hasta hace unos años el autor de la reforma planteada", señalaban las fuentes.

Asimismo, el PP tampoco comparte la forma de una reforma que no ha sido pactada con los agentes sociales y económicos y que se ha decidido "fuera del Pacto de Toledo". El PP aún no ha anunciado el sentido de su voto al decreto de reforma de pensiones, aunque este lunes admitía que se debate entre la abstención y el 'no', según fuentes de la cúpula de la formación.

Al respecto, el portavoz del comité de campaña del PP, Borja Sémper, aseguraba este lunes que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, dice "lo mismo" en Madrid que en Bruselas sobre la reforma de las pensiones, donde la pasada semana se reunió con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni.