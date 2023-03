Marc Vidal desvela cómo se podrían garantizar las pensiones en un futuro: "Los pensionistas anteriores a 2040"

Nuestro sistema de pensioneses inviable tal y como está diseñado, que supondrá un coste añadido para las empresas de hoy y de mañana. Que es temerario no incluir una contención del gasto sabiendo que la masa de pensionistas se incrementará, a la vez que la de cotizantes se va a reducir. Y que no hay incentivos al trabajo y solo hay más castigo al sector productivo.

Una empresa no es una hucha al servicio de la Administración. Una empresa es un sofisticado equilibrio entre ingresos, gastos, salarios, inversión, crecimiento, contrataciones y tributos, obviamente. Sin esa ecuación crece la carga impositiva pues se reducen todos los demás factores. Este Gobierno a veces parece que no sabe de empresas. No sabe lo fina que es la gasa que separa el éxito del fracaso empresarial, y juegan con ello a veces de un modo irresponsable y hasta ciertamente pueril.





¿Hay algún modo de garantizar pensiones en el futuro?

Sí, pero a largo plazo. Para ello habría que separar dos espacios demográficos: los pensionistas anteriores a 2040 y luego los siguientes. A partir de esa división aplicaríamos dos tipologías de manera progresiva durante varias décadas, o esto no hay quien lo aguante. Los primeros seguirían con el modelo actual de pensiones, solidarias, donde los trabajadores activos cotizan para pagar las pensiones de los jubilados de hoy. Y los otros irían a un modelo alternativo basado en la creación de una cuenta individual en la que cada trabajador acumula aportes a lo largo de su carrera laboral. Estos ahorros se invertirían en un fondo de pensiones privado y, al jubilarse, el acumulado se utiliza para financiar su pensión. Así los trabajadores tendrían más control sobre su futuro financiero y se reduciría la dependencia del sistema público.

La 'mochila austriaca'

Es más o menos eso pero de un modo híbrido. Sería solo para los que empiezan ahora a cotizar. Los anteriores mantendrían el modelo actual aumentando algo la edad de jubilación. Eso por matemática nos tendría que salir así. En generaciones intermedias el sistema sería mixto utilizando los últimos años, como plan acumulado que compensaría el sistema solidario anterior. No obstante, se debería de evitar la desigualdad, ese el problema entre los trabajadores con salarios más altos y los de ingresos más bajos. La transición, además, se debería hacer o requeriría, una planificación muy cuidadosa para evitar algún efecto escalón que se pueda producir. Y lo más difícil, la Administración debería reducir gastos. Somos el país de la Unión Europea con más funcionarios y cargos públicos por metro cuadrado. Estas reformas son fuegos artificiales, imposibles de sostener en el tiempo si no se hacen de este modo, bajando costes. Se debe abordar el problema de fondo. Y hoy he traído una posible idea, que hay pocas por ahí, que tal vez abra la 'Salida de Emergencia'.