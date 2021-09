El éxito del emprendimiento juvenil: saber pivotar la idea inicial

El 80% de los emprendedores son jóvenes de entre 25 y 34 años con alta cualificación, una experiencia laboral previa y en el 60% de los casos son "reincidentes", no siendo la primera vez que se lanzan a desarrollar su idea de negocio.

Es el mapa de las startups, la otra cara de un país que también cuenta con casi un 40% de paro juvenil, el doble de la media europea. El covid ha impulsado la capacidad emprendedora y agudizado el ingenio para poder ofrecer esos servicios que quedaron limitados debido a las restricciones del contacto social como destaca Juan Ignacio Rouyet, director del Máster en Emprendimiento Digital y Tecnológico de UNIR: "en el último año se han creado muchas empresas de emprendimiendo que ayudaban a solventar los problemas de otras grandes empresas". Las startup españolas se centran fundamentalmente en las fintech y agrotech (la tecnología aplicada a las finanzas y a la agricultura) según refleja el último estudio del South Summit que también recoge la fuerte actividad emprendendora que siguen aglutinando sectores como la salud y la educación.





¿Qué pueden aprender los senior de este emprendimiento juvenil?

Emprender y triunfar implica saber adaptarse a las circunstancias. Y ese es el punto fuerte de los jóvenes según el profesor Rouyet que explica "no se debe partir de una idea fija de negocio sino dejar que esa idea pueda pivotar y pueda cambiar en función del entorno de negocio. No hay que pensar que la idea de emprendimiento que tienes es única y no hay otra más "

Un ejemplo de ello es la empresa de Pablo Candau, confundador y CEO de Newe. Llevan un año en el mercado ofreciendo a las marcas todo lo necesario para alquilar sus productos. Comenzaron en el sector textil pero ahora se han abierto a empersas de todo tipo. "Hay mucha información en muchos sitios pero es algo a lo que tú tienes que acceder por cuenta propia. Si nos enseñaran desde más pequeños que esta es una salida profesional sería mucho más fácil para nosotros, los emprendedores, partir de unas bases sólidas con independnecia de la carrera que haya estudiado cada uno" La falta de cultura de emprendimiento, es por tanto, uno de los principales obstáculos que ven quienes se lanzan a crear riqueza por su cuenta. A la pregunta de si hay ayudas sufientes en España para el emprendimiento Pablo responde: "Las hay. Pero no son ni ágiles ni las comunican bien" En un año de vida esta joven startup ha pasado de tener 5 trabajadores a 8.