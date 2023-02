Esto es lo que debes hacer si vendes artículos en internet con frecuencia: puedes tener problemas con Hacienda

La compra y venta de artículos online son unas prácticas más que populares entre la población. De forma que muchas personas han tomado la decisión de lanzar a la venta sus productos por sus cuentas de tienda online, blogs o a través de portales de ventas. Todo esto con el objetivo de vender todo tipo de productos, desde ropa hasta muebles o artículos de belleza.

Normalmente, las personas usan estas plataformas para hacer ventas puntuales y como una alternativa para tener un poco de dinero extra. Sin embargo, otras personas toman la decisión de usar estos servicios como una para desarrollar sus negocios. Es una buena idea, para poder aumentar las ventas de nuestro negocio, pero, ¿qué opina la ley sobre esto?

¿Funcionario, autónomo, no trabajar? Los datos que debes conocer si eres joven y buscas trabajo Son muchos los falsos mitos que persisten en nuestro país sobre el empleo, por eso desde GAD3 arrojan algo de luz para que, en especial los jóvenes, sepan qué esperar Jacobo Pérez Miró 03 nov 2022 - 10:32





Según la legislación actual del Estatuto de los Trabajadores Autónomos, un autónomo es "la persona física que realiza de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo". Es decir, que si vendes con frecuencia cualquier tipo de producto por Internet (en este caso), y te dan dinero por dicho producto, eres autónomo.

El problema es que, según el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) para poder vender como autónomo tienes que estar dado de alta como tal desde el día uno. Por lo que, si vendes artículos, ya sea de forma presencial u online, de forma habitual debes atender a esta normativa al ser considerado como un negocio.

Si vendes por internet y no estás dado de alta como autónomo

Es la realidad de muchos particulares. Muchas personas que empiezan a vender por Internet no están dadas de alta como autónomos. De hecho, hasta que no tienen unos ingresos decentes o han pasado varios meses, no lo hacen.

La razón de esto reside en que los vendedores particulares no pueden pagar el alto coste de ser autónomo, o no les compensa. Es por ello, que solo se dan de alta al principio como autónomos las personas que tienen un buen respaldo económico o que saben que desde el primer momento van a vender mucho.

Sin embargo, si vendemos en internet con frecuencia y no estamos dados de alta como autónomos, corremos el riesgo de que esta actividad llame la atención del fisco. Por lo que, si nos llega una inspección de Hacienda, corremos el riesgo que nos cierren el negocio o que nos obliguen a darnos de alta como autónomo, además de ponernos una multa considerable.

Cuándo darse de alta

La Ley deja bastante claro que es obligatorio darse de alta en la Seguridad Social, independientemente de lo que cobremos por esta actividad regular. Sin embargo, ha habido sentencias en las que los jueces han dado la razón a estos profesionales por no alcanzar los ingresos al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Aunque este sea nuestro caso, no dejamos de correr el riesgo de ser multados.

Además, en el momento en que un profesional comercializa un producto, este debe ser registrado en Hacienda para que la venta pueda ser considerada legal. La ley nos obliga a darnos de alta en el fisco para poder vender de forma recurrente y a distintos clientes, permitiéndonos además emitir facturas, cobrar IVA y declarar los productos en el IRPF.

La conclusión es que si vamos a vender productos en Internet con frecuencia, independientemente de cuánto ganemos, es mejor darse de alta en Hacienda y en la Seguridad Social para evitar cualquier tipo de problema.

Darse de alta en Hacienda

Para darnos de alta en Hacienda tenemos que hacerlo a través del modelo 036. Este modelo sirve para inscribir nuestra actividad en un epígrafe, para poder emitir facturas y para pagar impuestos como autónomo. El alta en la Agencia Tributaria es obligatorio siempre que tengas una actividad por cuenta propia.

Darse de alta en la Seguridad Social

El alta en la Seguridad Social teneos que hacerlo con el modelo TA.0521 y en este caso, inscribirnos en el RETA. Así, entraremos en el sistema de cotización de la Seguridad Social, y podremos contribuir a él a través de la cuota de autónomo, el pago mensual de los autónomos a este organismo.

Aunque la Seguridad Social no es tan estricta con la obligación de alta. Aunque es obligatorio siempre darnos de alta, en la práctica la Seguridad Social es más laxa.