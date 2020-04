¿Está España abocada a un rescate económico como el de Grecia?

La previsión económica de España para los dos próximos años es bastante desoladora. Instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco de España vaticinan un cataclismo a raíz del coronavirus. El FMI estima que registraremos una caída del 8% del PIB y la tasa de paro subirá al 20%. Una perspectiva muy similar a la del Banco de España, que no descarta que el retroceso sea del 13%. El aumento de la deuda española también será significativo.

Ante esta situación, ¿es posible que España tenga que ser rescatada por la UE como lo fue Grecia en la crisis financiera de 2008? El profesor José María Gay de Liébana ha estado este martes en un nuevo consultorio de COPE para responder a las preguntas de los usuarios de COPE.es sobre el devenir económico de España. El profesor está de acuerdo con las previsiones y augura una salida en "U" en lugar de en "V" debido a la gran dependencia del turismo y del comercio. "Para una salida en 'V', los motores productivos de la economía deberían estar en stand by. Para esto hay que mantener vivo el tejido productivo. En España no se están tomando las medidas adecuadas de protección y salvación de las empresas - especialmente las pymes y los autónomos - y van a ir cayendo. Del total de bares que hay en España, que son 270.000, 40.000 no volverán a abrir, por ejemplo. El Gobierno debería haber habilitado medidas para que las empresas estuvieran en ese stand by y luego pudieran volver a la normalidad", ha señalado el profesor. De hecho, él cree que la evolución de esa "U" se va a mantener hasta 2021. La "U" va a durar hasta el año 2021.

Gay de Liébana ve inevitable el rescate económico. "La acumulación de déficit y de deuda desde 2008 asusta. A esto tenemos que sumar el déficit que vamos a tener fruto del coronavirus. Eso nos deja en una situación insostenible. España podría captar dinero a través de la emisión de deuda pública. Pero, ¿quién está dispuesto a comprar deuda española si está el vicepresidente de asuntos sociales (Pablo Iglesias) dijo que la deuda pública no se paga? La comprará Europa, pero será con un traje especial. Necesitaremos un rescate. Nos darán el dinero y se procederán a los ajustes", ha dicho el profesor.

Gay de Liébana lamenta además que España no hay llegado a esta situación con unas cuentas públicas saneadas. "No vamos a tener capacidad de financiar la debacle que se está produciendo. De aquí a unos meses, Europa caerá a España", ha vaticinado. Por último, Gay de Liébana ha reconocido que prefiere estar "bajo el yugo de Europa que ante una posible nacionalización bolivariana o intervencionismo del Estado".

