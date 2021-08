España recibe los primeros 9.000 millones de los fondos de recuperación europeos

La Comisión Europea autorizó este martes el primer desembolso del fondo de recuperación pospandemia europeo a España, un adelanto de 9.000 millones de euros que supone un 13 % del total que recibirá el país cuando cumpla los hitos pactados con Bruselas.

Se trata del porcentaje de prefinanciación que se entrega a cada país después de que éste firme los acuerdos de financiación con la Comisión Europea, el último trámite antes de los desembolsos.

"El desembolso hoy de fondos del NextGenerationEU -fondo de recuperación- inicia la implementación del plan de recuperación y resiliencia de España", anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a través de Twitter.

Agregó que este "ambicioso plan" proporcionará un "impulso crucial para hacer del Pacto Verde de la UE una realidad, digitalizar más la economía y hacer que España sea más resiliente que nunca".

