El empleo sigue perdiendo fuelle a las puertas de un otoño-invierno complicado

Septiembre no dejó malos datos de empleo, pero persiste la ralentización del mercado de trabajo en un contexto con incertidumbre en aumento por la persistencia de la elevada inflación y la subida de tipos de interés. En octubre el BCE volverá a subir el precio del dinero y podría dejarlo cerca del 2%. Se esperan curvas en la recta final del año con una mayor caída de la actividad y no se descarta que podamos arrancar el 2023 en recesión. “Es evidente que el impulso que disfrutamos durante el segundo trimestre ya se ha perdido y esperamos que este debilitamiento se consolide durante los próximos meses en los que no se descartan episodios de contracción” asegura a Cope Manuel Hidalgo profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

Este es el marco en el que se encuadran los datos de empleo del pasado mes en el que el paro subió en casi 18.000 personas, fue el mejor mes de septiembre desde 2008 pero se trata del tercer repunte mensual consecutivo del paro que deja la cifra total de desempleados en los 2.941.919, acercándose peligrosamente a la barrera psicológica de los 3.000.000.

El paro aumentó sobre todo en el sector Servicios, en 24.691 personas y entre el colectivo Sin Empleo Anterior, donde creció en 5.016 personas. También subida del desempleo en menores de 25 años con casi 13.000 más. España cuenta a cierre de septiembre con 210.273 parados jóvenes. Si nos fijamos por comunidades vemos que sólo cinco, País Vasco, Canarias, Comunidad Valenciana, La Rioja y Madrid, lograron reducir el número de desempleados. Por el contrario, Cataluña, Asturias, pero sobre todo Andalucía –con casi 6.800 parados más- lideran la tabla.

Septiembre crea empleo, pero menos del previsto

A diferencia de agosto, en el mes pasado aumentó la afiliación a la Seguridad Social, 29.286 ocupados más de media y 51.079 más si nos fijamos en el dato desestacionalizado, quitando los efectos calendario. Las subidas están lejos de los niveles de creación de empleo de hace un año, aunque están por encima de los meses de septiembre previos a la pandemia. Seguimos por encima de los 20 millones de ocupados tanto en términos medios como tras el ajuste estacional.

Sólo 4 de cada 10 nuevos indefinidos lo son a tiempo completo

En septiembre se firmaron 1.660.792 contratos, casi 400.000 más que en agosto, de los cuales 775.856 (el 46,72%) fueron de carácter indefinido pero el 60% de esos nuevos fijos lo fueron a tiempo parcial o fijos discontinuos.









Un mes en el que crece la población activa

Como ha explicado Valentín Bote, director de Randstad Research en Herrera en COPE, septiembre es un mes singular para el desempleo, porque crece la población activa. Esto provoca que aumenten a la vez el número de empleados y el de desempleados. "El dato de afiliados es peor que el del 20 y el 21, pero en términos de serie histórica no está tan mal. Se está notando la desaceleración en la creación de empleo, llevamos cinco meses frenando la creación de empleo. Hace cinco meses estábamos en un 5% de crecimiento anual del empleo, ahora estamos en un 3,3%. Todavía es un buen dato. Y en materia de contratación sigue creciendo la contratación indefinida, pero son contratos de muy poca duración".