¿Dónde invertir con éxito tu dinero en plena crisis del Covid?

Esta semana conocíamos que los hogares españoles gastaron entre enero y marzo menos de lo que ingresaron, lo que llevó a que su tasa de ahorro se situara en el 1,7%, su valor más alto en un primer trimestre desde 2004, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el mismo trimestre de 2019, la tasa de ahorro de los hogares fue negativa (-4,9%).

En cifras más de andar por casa, el ahorro de los hogares se situó así en 3.043 millones de euros, frente a los -8.551 millones de euros del primer trimestre de 2019.

Y aunque menos que otros años, los hogares españoles dedicaron hasta marzo parte de ese ahorro, 6.944 millones, a las inversiones. "En esta época que vivimos de incertidumbre política a nivel mundial, de fuertes cambios en nuestra mentalidad y nuestra forma de ver la realidad de las cosas y de tantos desastres naturales, la tarea de invertir a largo o corto plazo se convierte en una odisea", explica a cope.esDavid Osman, autor de 'GuíaBurros: Bolsa. Todo lo que debes saber para invertir con éxito' y economista experto en Bolsa.

En esta época de incertisumbre, la tarea de invertir a largo o corto plazo se convierte en odisea

CORONAVIRUS Y NORMALIDAD

Como no podía ser de otra forma, ambas influyen y mucho en la inversión. "Después de casi tres meses de drásticas medidas que incluyeron la supresión temporal de varias libertades individuales, estamos presenciando cómo las distintas economías del mundo se acomodan en lo que será un corto/medio plazo lleno de sorpresas".

Las economías del mundo se acomodan en lo que será un corto/medio plazo lleno de sorpresas

Europa, señala "no se pone de acuerdo en cómo frenar la caída en espiral de sus economías. Hace unos días el Banco de España auguraba una caída del PIB español de hasta 15 puntos porcentuales en 2020 con una esperanza de recuperar niveles de riqueza que no llegarían antes de 2023, como pronto. "Las medidas tomadas por Europa aunque pretenden salvar la economía comunitaria, tienen un claro tinte que perjudica a economías basadas en el sector servicios, como pueden ser la española o la italiana. Si a esto le sumamos las medidas del gobierno de España que en muchas ocasiones carecen de sentido común, nos encontramos ante un panorama de inversión que nos arroja luces y sombras". ¿Cuáles son? ¿En qué debemos invertir entonces?

En el panorama de inversión actual hay luces y sombras

LOS ÍNDICES

Los indices mundiales se encuentra bajo mucha presión ya que tienen muchos frentes abiertos. "La decisión de la Fed americana de hacer caso al presidente de ese país y bajar los tipos ha terminado gustando al mercado gracias a venir acompañada de una bajada masiva de impuestos tanto a los ciudadanos como a las empresas. La inyección de dinero en la economía americana ha fortalecido el mercado que a día de hoy ya tiene dos de sus tres principales índices en positivo para el 2020 y a muy poco de alcanza máximos de febrero"

Es decir, si nos planteamos invertir en índices americanos "la fuerza está garantiza. Estados Unidos es la única economía sólida mundial cuyo riesgo de default es virtualmente cero".

Pero si queremos barrer para casa, "debemos entrar al alza en los índices apoyados por las medidas europeas, por ejemplo, el IBEX lo soportan una teleco y un banco mientras que al DAX alemán lo soporta sobretodo la industria del automóvil.

Touroperadores/Aerolíneas/Hoteles

Cualquier empresa cuyo principal ingreso provenga del transporte masivo de gente, ya sea con carácter de ocio como laboral, ha sido fuertemente golpeada por esta crisis. " Ahora que nos encontramos en la pendiente positiva debemos optar por empresas que tengan asegurado un regreso de flujo de caja. En lugar de comprar esa aerolínea de bandera española podemos comprar la empresa que cobra comisión por vender billetes de avión sea cual sea la aeolínea, de esta manera diluimos el riesgo de un regreso lento del turismo y nos aseguramos acaparar todo el turismo que en efecto regrese al mercado".

En cuanto a grupos hoteleros, aconseja Osman, "es tan sencillo como comprobar la presencia de cada grupo en las zonas a las que podrá acudir el turismo internacional".

EL ORO

"Ha sido un refugio en tiempo de incertidumbre y ha absorbido parte del capital escapado de la renta variable pero no todo, por lo que se han visto subidas importantes pero moderadas debido a la confianza del mercado en una rápida recuperación de las dos grandes economías mundiales".

Si el metal amarillo sigue subiendo, señala Osman "será por la mera inercia alcista inherente a él y no por el escape de capital de la renta variable".

REATAILERS DE OCIO

"Una reconocida cadena da cafeterías americana cerró casi el 50% de sus locales en la china continental en enero a raíz del brote de coronavirus. El cierre tenía carácter temporal, le siguieron cierres a nivel mundial pero sin llegar nunca a cerrar en su totalidad. A día de hoy ya se encuentran abiertas y la gente vuelve a tomarse su café. La nueva normalidad nos ha venido dada pero la ciudadanía ha demostrado no echarse atrás a la hora de apoyar el comercio y ha salido a la calle a consumir en el momento que le ha sido posible", advierte el experto.

Para el comercio minorista de productos no esenciales (no supermercados) "es bastante probable que en el último trimestre del año sea un muy buen momento de entrar y poder cultivar beneficios en lo que parece una temporada otoño/invierno de muchas ventas promovida por ofertas y meses de confinamiento. Teniendo siempre en cuenta que hemos virado nuestro consumo. Compramos online pero consumimos presencialmente".

RENTA VARIABLE ESPAÑOLA A LARGO PLAZO

Osman recuerda que por regla general, en cualquier inversión en renta variable que se haga ahora "se deberá pensar en el rebote después de las correcciones de los pasados días o en aprovechar la corrección para compensar inversiones ya en cartera, pero no pensando en una nueva inversión a largo plazo. No sabemos aún dónde está el suelo de esta corrección. Europa no pasa por su mejor momento, la economía China ha puesto el freno de mano a su crecimiento, las oportunidades de negocio y dinero rápido en America Latina son cada vez mas limitadas debido a la situación socio política de varios de sus países, en resumen, sabemos que hay un fondo pero no tenemos la certeza de si hemos o no llegado a él".

En resumen, "no debemos comprar nunca en la caída pues no sabemos hasta dónde llegará".

BANCA COMERCIAL TRADICIONAL

"Debemos huir de la banca comercial tradicional, la chapada a la antigua, la de sucursal y director con despacho en una esquina de la oficina. Bien es cierto que a día de hoy no queda casi ningún grupo bancario que no haya adoptado o tenga alguna rama de la llamada FinTech (Finance + Technology). Pero aquellos grupos bancarios que más rápido estén adoptando este modelo de negocio serán más proclives a sobrevivir victoriosos a largo plazo y aquellos que no adopten y hagan de la FinTech su filosofía, están condenados al fracaso.

Son varios los escándalos que acumula la banca comercial tradicional, explica "que de no ponerse al día verá tambalearse su volumen de negocio a favor de la banca 4.0 (100% basada en nuestra identidad digital). Únicamente los grupos bancarios con un coste de funcionamiento bajo podrán aguantar la que se avecina"

Además no deberíamos invertir en "productos financieros con el que tenemos la posibilidad de ganar cuando el mercado cae. Son inversiones de riesgo en las que no deberíamos entrar si no tenemos la experiencia suficiente y el tiempo necesario".

FUTUROS

Para invertir en futuros hay que tener en cuenta que "requiere de una liquidez por parte del inversor que debe ser capaz de amortizar diariamente grandes cantidades de dinero en caso de errar la tendencia".

WARRANTS

En la banca comercial, el pequeño inversor tiene acceso a numerosos instrumentos que replican el funcionamiento de los derivados financieros de la banca de inversión. Warrants, turbos, bonus, etc. Estos instrumentos son replicas a escala de complejos derivados usados en la banca de inversión. Pero ojo "no por conllevar un desembolso relativamente pequeño de capital su riesgo es menor. Aunque ofrecen un beneficio porcentual mucho mayor que la típica cuenta de ahorros, el riesgo es elevado y no apto para el pequeño inversor sin conocimientos suficientes. Sobre todo en épocas de alta volatilidad como la que vivimos ahora mismo".

PRODUCTOS BINARIOS

A pesar de estar desaconsejados por la CNMV, en el caso de España, este tipo de inversión sigue estando muy extendido entre la gente con poco conocimiento bursátil y mucho apetito por el riesgo descontrolado con promesa de grandes beneficios. ¿La razón? "Los márgenes de mantenimiento de las posiciones en este tipo de productos son muy elevados y teniendo en cuenta la volatilidad del mercado es muy probable que el inversor, antes de ganar al haber optado por la tendencia a medio plazo correcta, vea desaparecer su dinero por un salto brusco en la cotización que no se vea respaldado por el suficiente capital al margen",

"Si sabemos por dónde no debemos caminar, seremos capaces de descubrir nuevos caminos, hay muchas oportunidades de inversión en tiempos revueltos. Solo hay que saber hacia dónde mirar", concluye David Osman.