La declaración de la renta, mejor por vía telemática o el sistema "le llamamos" este año

Se puede pedir cita hasta el día 30 de junio para hacer la declaración de manera presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria, pero la capacidad este año es menor respecto a campañas anteriores. Primero, porque la apertura ha comenzado más tarde y además estarán operativos la mitad de los puestos de atención habituales para guardar la distancia de seguridad. Desde Hacienda explican que si no se encuentra cita no es que se hayan agotado, se irán abriendo de manera paulatina, poco a poco. Esa cita se puede pedir a través de la web, la app o los teléfonos 91 553 00 71 o 901 22 33 44.

Mejor “le llamamos”

Dada la merma de capacidad de la atención presencial, recuerdan las autoridades fiscales que es mejor presentar cuentas con Hacienda de manera telemática o mediante el sistema “le llamamos”, es decir via teléfono, que ha sido reforzado y contará con una mayor capacidad de absorción de la demanda. De hecho, en el mes de funcionamiento se han presentado por este medio 710.000 declaraciones, lo mismo que el año pasado en los tres meses de funcionamiento. Recuerdan además que si no se va a hacer uso de la cita se puede anular por la misma via por la que se reservó, el año pasado un 25% de los contribuyentes que tenian reserva no acudieron.

A dia de hoy, se han presentado más de 13.343.000 de declaraciones (848.000 más que en 2.019) de los 21.030.000 millones que se prevén. Un número muy superior a la campaña anterior, de 2019, con picos muy altos en los primeros dias de la campaña. 8 millones de contribuyentes han recibido ya su devolución.