¿Cuánto deberías tener ahorrado en el banco según tu edad? Un experto en finanzas da estas cifras concretas

Publicado el 26 may 2025, 14:03

En un país donde el salario mínimo, fijado en 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagas, se ha convertido en el sueldo más común tras aumentar un 54 % desde 2018, resulta complicado pensar que buena parte de los españoles puedan ahorrar con facilidad.

Pero el ahorro no solo depende del sueldo, el control de gasto entra también en la ecuación. "La verdadera clave del éxito financiero no está en cuánto ganas, sino en cómo gestionas cada euro que pasa por tus manos", señala BaiJavier, uno de los influencers sobre finanzas y cultura financiera más importantes de España y Latinoamérica.

Es más, a juicio del experto en inversiones, cada edad debería tener un nivel de ahorro en nuestra cuenta. De esta manera considera que:

Con 20 años "deberíamos tener ahorrado mínimo 5.000 euros".

Un década después, con 30 años "deberíamos tener una casa, un coche y al menos 10.000 euros".

Y si tienes 40 años, una casa, un coche, una casa en la playa y como mínimo 30.000 euros.

Un hogar medio gasta casi 33.000 euros al año y podría ahorrar cerca de 3.000 euros con algunas medidas sencillas

CÓMO CONSEGUIR AHORRAr 10.000 euros CON UN SUELDO BAJO

Desde luego llegar a ese nivel de ahorro no es sencillo. Por ello, en su cuenta de Youtube, BaiJavier comparte hasta 6 consejos prácticos "fáciles de implementar, que no requieren sacrificios extremos" y que según cuenta "si los aplicas de forma constante", conseguiremos ahorrar hasta 10.000 euros.

En primer lugar, el experto aconseja automatizar nuestros ahorros. "El problema principal radica en que solemos gastar lo que tenemos disponible. Siempre aparecen gastos inesperados, oportunidades de ocio irresistibles o pequeños caprichos que merman nuestro dinero.

Como solución plantea configurar una transferencia automática hacia una cuenta de ahorros separada de la principal. "Da igual que sean 20, 50 o 200 euros, lo fundamental es que esa cantidad salga de forma automática sin tener que intervenir. El dinero que no ves directamente en tu cuenta principal será dinero que no sentirás que tienes disponible". Y si además, se coloca ese dinero en una cuenta que no tenga fácil acceso, "evitarás la tentación de gastarlo en impulsos del momento".

Eliminar gastos invisibles. Hablamos de pequeñas cantidades que se van acumulando día a día, semana a semana, y que al final de mes suman un montón. Suelen incluir "suscripciones que no utilizas realmente, como Netflix, HBO, Spotify, revistas digitales, aplicaciones premium que descargaste y olvidaste cancelar, o simplemente pequeñas compras repetitivas como cafés, refrescos, snacks".

Para evitarlos se debe hacer una "revisión completa de los extractos bancarios del último mes, anotar uno por uno esos pequeños gastos repetitivos que no aportan valor real a tu vida, y cancélalos inmediatamente". Con este sencillo gesto podríamos estar ahorrando "entre 50 y 200 euros mensuales". Una vez eliminados, se debe transferir ese dinero a nuestra cuenta de ahorro.

Cocinar más en casa. Y es que una de las fugas financieras más comunes ocurre cada vez que comes fuera o pides comida a domicilio. La clave para lograrlo es la planificación. "Si dedicas un poco de tiempo cada semana a planificar tu menú, podrás comprar con más inteligencia y cocinar platos más saludables y económicos". Cada vez que cocines algo, piensa en lo que habría costado si lo hubieras pedido a domicilio. "Por ejemplo, 20 euros por una pizza que en casa te costaría 4 euros ". Basta con identificar esa diferencia y moverla directamente a tu cuenta de ahorros. "En mi caso, antes pedía comida 3 o 4 veces por semana. Solo cambiando este hábito por cocinar en casa, he pasado a ahorrar más de 150 euros al mes, lo que se traduce en unos 1800 euros al año".

Y es que una de las fugas financieras más comunes ocurre cada vez que comes fuera o pides comida a domicilio. La clave para lograrlo es la "Si dedicas un poco de tiempo cada semana a planificar tu menú, podrás comprar con más inteligencia y cocinar platos más saludables y económicos". Cada vez que cocines algo, piensa en lo que habría costado si lo hubieras pedido a domicilio. ". Basta con identificar esa diferencia y moverla directamente a tu cuenta de ahorros. "En mi caso, antes pedía comida 3 o 4 veces por semana. Solo cambiando este hábito por cocinar en casa, he pasado a ahorrar más de 150 euros al mes, lo que se traduce en unos Compra con estrategia. Salir de compras sin una idea clara de lo que necesitas es una forma segura de malgastar dinero. Sin una planificación previa, es fácil caer en gastos innecesarios. La clave está en ir preparado. "Haz listas concretas y detalladas antes de ir al supermercado. Planifica tus compras según lo que realmente necesites para la semana y elige siempre marcas blancas o productos locales".

También es clave "no ir a comprar con hambre ni acompañado, ya que ambas cosas pueden aumentar tu gasto por impulso". Al final de cada semana, lo mismo, transfiere esa cantidad ahorrada a tu cuenta de ahorro.

Una meta clara de ahorro. Ahorrar sin un propósito concreto rara vez resulta inspirador. Para mantener el hábito con el tiempo, es fundamental tener un objetivo definido, concreto y que realmente te entusiasme. "Quizás quieras usarlo para un fondo de emergencia que te dé tranquilidad en épocas difíciles, para invertir en tu formación o negocio propio o para viajar a ese lugar que siempre has soñado. Sea cual sea tu razón, defínela claramente, escríbela y colócala en lugares visibles. Después, divide esa gran meta en pequeñas metas mensuales, trimestrales o incluso semanales", señala BaiJavier

Por ejemplo," si necesitas 10.000 euros en 2 años, esto representa aproximadamente unos 416 euros al mes. Pero si esta cifra aún es alta para ti, comienza por 50 o 100 euros. Lo fundamental es empezar, mantenerte constante y aumentar la cantidad progresivamente".

hazte un regalito

Además, cada vez que alcances una de estas pequeñas metas, "recompénsate con algo sencillo pero motivador".

Evitar las compras impulsivas. Gastar dinero en cosas innecesarias es uno de los errores económicos más comunes y repetitivos. Muchas veces adquirimos productos por ansiedad, por llenar el tiempo o por buscar un placer inmediato. Para salir de ese patrón impulsivo, recomienda la esperar 48 horas antes de tomar una decisión de compra. "Cada vez que sientas el deseo impulsivo de comprar algo, anótalo y espera dos días. Durante este tiempo, tu mente tendrá tiempo para reflexionar si realmente lo necesitas".

Consejos de Álvaro Bañón para ahorrar para la jubilación

confianza en el futuro

Seis prácticas económicas que según detalla no solo pueden generarte ingresos adicionales, sino que también te brindarán algo aún más importante: estabilidad con tu dinero, confianza en tu futuro y la posibilidad real de decidir con libertad. "Imagina lo que significará para ti despertar cada mañana sabiendo que tienes un colchón financiero sólido, que no dependes de préstamos o deudas y que puedes afrontar emergencias o aprovechar oportunidades sin estrés. Ese tipo de libertad no tiene precio", concluye.