Jubilados que cotizaron en antiguas mutualidades: quién puede pedir la devolución del IRPF y cómo hacerlo paso a paso

Publicado el 25 may 2025, 14:52

A día de hoy son muchos los jubilados que siguen a la espera de saber si el dinero que pagaron de más en impuestos les será devuelto sin necesidad de enfrentarse a farragosos y prolongados trámites burocráticos.

Lo último que hemos sabido es que la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha decidido emprender acciones legales contra lo que consideran un tratamiento injusto y discriminatorio por parte del Gobierno en el procedimiento de esa devolución del IRPF a los que en su momento fueron mutualistas.

Alamy Stock Photo Jubilado en un banco leyendo un libro

Durante muchos años, algunas personas -que ahora están jubiladas- pagaron más impuestos de la cuenta en sus pensiones sin saberlo. Esto ocurrió porque parte de ese dinero venía de aportaciones que hicieron a sistemas antiguos de ahorro (llamados mutualidades) antes de que existiera la Seguridad Social. Un juez del Tribunal Supremo ya dejó claro en 2023 que no deberían haber pagado impuestos por eso, y les dio la razón, así que determinó que esas partes de la pensión no deberían tributar, o al menos no del todo.

De esta manera, si aportaron dinero entre 1967 y 1978, una cuarta parte de su pensión no debería pagar impuestos. Y si cotizaron antes de 1967, esa parte de la pensión estaría completamente libre de impuestos.

los vaivenes de hacienda

Con la justicia dejándolo claro, Hacienda estableció en un principio un sistema fácil para que pudieran reclamar todo lo pagado de más, de una sola vez. Sin embargo, en diciembre cambiaba de idea y eliminaba del formulario de solicitud la posibilidad de ese pago único, lo que afectaba a aquellas peticiones que no hubieran sido abonadas o que no se hubieran presentado hasta entonces.

De esta forma, se obligaba a esos jubilados a pedir la devolución año por año, es decir, a realizar solicitudes individualizadas por cada ejercicio fiscal en el que se produjeron las aportaciones a las mutualidades.

Esto supone irremediablemente a que el proceso se alargue y no se termine de completar hasta 2029, lo que se traduce en que muchos tendrán que esperar más tiempo para recuperar el total de lo que es suyo.

Es por ello que la Aedaf haya interpuesto un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, de cara a evaluar la posible inconstitucionalidad del modelo adoptado por el Ejecutivo para realizar esos pagos.

el Gobierno ha implementado medidas como el "Plan Pyme 375", que ofrece bonificaciones en Las cotizaciones a la Seguridad Social para las pequeñas empresas que adopten la reducción de jornada.

reforma para una devolución única

En otro capítulo más del sainete, la controversia se avivó cuando la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciaba a finales de marzo una futura reforma legal con el fin de proceder de nuevo a una devolución unificada antes de que finalizara el año.

Pero la Aedaf ya ha denunciado que hasta la fecha, no se ha materializado ninguna medida concreta que dé cumplimiento a esa promesa.

Lo único que se sabe es que la Agencia Tributaria habría paralizado las devoluciones a los mutualistas a la espera aprobar esa normativa, según informa El Economista.

Por ahora, la situación sigue generando desconcierto entre los miles de jubilados afectados que ven cómo un proceso que debería ser claro y expedito se convierte en una odisea burocrática, prolongando la incertidumbre y minando la confianza en las instituciones.

cómo solicitar la devolución paso a paso

Al margen de toda esta odisea institucional, si te encuentras entre las personas afectadas, te contamos los pasos que debes seguir para asegurarte de recuperar lo que te corresponde:

En primer lugar debes entrar al formulario oficial: Lo encontrarás en la herramienta Renta Web durante la campaña anual del IRPF.

Comprueba los años que puedes reclamar: Para el año 2025, podrás pedir la devolución correspondiente al año fiscal 2019 y a los anteriores que aún no hayan prescrito.