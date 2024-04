¿Cuánto cuesta cargar tu móvil al mes? Estas son las horas más baratas y las prohibitivas

Abril llegaba con una nueva subida en la factura eléctrica. Nada menos que desde el 10% al 21% debido al incremento del IVA. Y es que desde que comenzó 2024, el Gobierno está eliminando de forma gradual las rebajas de impuestos a la electricidad que adoptó para paliar a los consumidores las fuertes alzas en los precios que provocó la guerra de Ucrania ya que estima que ahora la situación ha mejorado.

De esta manera, con la aprobación del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, el Gobierno incrementó el IVA del 5% al 10% desde comienzos de 2024y hasta el 31 de diciembre, cuando volvería a establecerse a partir de 2025 en el 21%. No obstante, con la normativa aprobada, si el precio medio del mercado eléctrico del mes anterior a la realización de la lectura del consumo se situara por debajo de los 45 euros por megavatio hora (MWh), el IVA a la electricidad se vería incrementado hasta el 21%, independientemente de que los consumidores tuvieran contratado su suministro a precio fijo o indexado al mercado.

Pero este rejonazo del IVA hay que sumarle otros aumentos que se esperan de aquí al próximo año, como el Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE), que se incrementará progresivamente a lo largo del año y que de enero a marzo, quedará en el 2,5%; de abril a junio pasará al 3,8%, y posteriormente alcanzará el 5,1%.

Además, el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), único en la Unión Europea, también subirá de manera paulatina. Hasta marzo tendrá un tipo del 3,5%; pasará al 5,25% hasta junio y, posteriormente, alcanzará el 7%, el nivel previo a la crisis.

Con todo, en solo un año podremos ver cómo se incrementa nuestra factura eléctrica en un 25%, lo que se traduce en unos 117 euros más al año, según cálculos también del sector.

Devoradores de luz

¿Y cómo repercute todo esto en nuestro bolsillo? Pues con este panorama lo mejor es apretarse el cinturón para que la luz no nos empiece a pasar 'factura'.

Es verdad que cada vez estamos más concienciados de la importancia de no tener encendidos sin necesidad luces o aparatos electrónicos, pero a veces no es suficientes. Ayuda conocer qué aparatos utilizamos más de la cuenta y cuáles son los verdaderos enemigos de nuestra factura.

El frigorífico, seguido de la televisión, la lavadora, la secadora o el lavavajillas, están entre los electrodomésticos más voraces con la luz. Luego están los más silenciosos, esos que utilizamos menos pero que le pueden dar también un pequeño pellizco a nuestro recibo.

Es el caso de secadores, planchas, de un simple ordenador portátil y como no, del móvil. Es cierto que siempre nos han dicho que la carga de este pequeño aparato apenas consume, pero, ¿de cuánto dinero hablamos? ¿Cuánto cuesta cargarlo? ¿Cuáles son las horas más baratas y las más prohibitivas?

Así puedes calcular tu gasto

Lo cierto es que el coste energético de cargar el móvil depende de muchos factores. Para hacer el cálculo exacto, necesitaríamos conocer los vatios de cada cargador, la capacidad de la batería del móvil y el coste del kWh de nuestra factura.

No obstante, Repsol utiliza un ejemplo que puede darnos una idea. "Si tenemos un teléfono que se carga en una hora y media y un cargador que consume 20 Wh y lo cargamos una vez al día, el consumo total diario sería de 30 Wh".

Teniendo en cuenta que la luz de nuestra casa se mide en kWh, hablamos entonces de 0,030 kWh consumidos al día. Si seguimos con las cuentas veremos que al año, el consumo total por la carga del móvil sería de 10,95 kWh".

Para calcular cuánto costaría, habría por tanto que multiplicar esos kWh por el coste del kWh de nuestra factura. Si usamos como referencia el precio medio del kWh en España en 2023, de 0,15 euros, pagaríamos un total de 1,64 euros al año, unos 0.13 euros mensuales.

No obstante, ya que cargar nuestro móvil es imprescindible si queremos que funcione y si no tenemos inconveniente en cargarlo a cualquier hora del día, no está de más tratar de aprovechar las horas más baratas.

La mejor hora para cargar el móvil

A grandes rasgos, las horas más caras o más baratas están estrechamente relacionadas con el tipo de tarifa que tengamos contratada, es decir, del mercado libre o del regulado (PVPC).

En el mercado regulado existe una única tarifa, la conocida como PVPC (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor), y no la ofrecen todas las comercializadoras, no tiene descuento ni promoción en su precio. Tiene además tres precios diferentes: punta, llano y valle que están marcados por la oferta y la demanda en el mercado eléctrico en ese momento.

Por el contrario, en el libre hay muchas más compañías y cada una tiene libertad para crear su propia oferta comercial, se pueden encontrar tarifas a precio de coste, por horas tarifas planas y por supuesto los descuentos que estas empresas consideren oportunos.

Es decir, para los consumidores con tarifa regulada, las horas más baratas para cargar el móvil las tendrán que buscar en la franja valle, que según explica selectra.es serían de lunes a viernes de 12:00 de la noche 8:00 horas, todos los fines de semana y festivos nacionales.

También se puede cargar en horas llano, es decir de lunes a viernes de 8:00 a 10:00 horas, por la tarde de 14:00 a 18:00 horas y de 22:00 horas a 12:00 de la noche.

Ojo eso sí con las horas punta que deberías evitar, serían de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00 horas.

Si por el contrario tenemos tarifa de mercado libre, habrá que ver entonces las condiciones que se hayan pactado de suministro eléctrico con nuestra empresa comercializadora, ya que como decíamos cada una tiene libertad para crear su propia oferta comercial.