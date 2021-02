¿Cuánta gente está sin trabajar actualmente en España?

La economía no pasa por su mejor momento debido a los estragos que causa a diario el coronavirus desde 2020. España no es una excepción, como deja claro la peor caída del PIB desde tiempos de la Guerra Civil y también el último dato del paro, que nos retrotrae a la gran crisis económica previa a la pandemia.

Según el Ministerio de Trabajo, ahora mismo hay 3.964.353 personas en paro (oficialmente) en nuestro país. El incremento de este dato en enero es levemente menor que el año pasado por estas fechas, con 710.500 desempleados más inscritos en el Sepe que en el primer mes de 2020: no se veía tanto crecimiento en enero desde 2010.

El sector servicios es el que más paro presenta, con 78.089 parados más: le siguen la agricultura (3.000) e industria (1.000). Además, el paro femenino también ha subido, con 48.254 mujeres desempleadas más para llegar a un total de 2.273.375 inscritas. El desempleo subió en todas las Comunidades excepto Galicia y Baleares, que sí presentaron cierto descenso.

A pesar de que se ha reducido el número de nuevos parados con respecto a enero de 2020 (76.000 más ahora por los 90 mil más de hace un año), está claro que las cifras, en general, asustan. Y más cuando sumamos otras cifras bastante considerables a la de los casi cuatro millones de desempleados españoles.

ERTE

Es una de las palabras que más se han popularizado en nuestro país a raíz de la covid-19. Según los últimos datos, había unos 739.000 trabajadores con el empleo suspendido al cierre de enero (35.000 más que en diciembre). Aunque se les considera ocupados, tienen cada vez más difícil salir de ese ERTE y recuperar el trabajo.

Autónomos

Se han visto muy afectados por la crisis que ha motivado el virus. Tanto es así que hasta 300.000 están cobrando la prestación por cese de actividad en estos momentos.

¿Cuánta gente está sin trabajar en España?

Si sumamos los 3.964.353 desempleados registrados ahora mismo con los 739.000 trabajadores en ERTE y los 300.000 autónomos que han dejado de trabajar, se superan los cinco millones de parados en España. No es una cifra récord (a nivel oficial, llegó a haber seis millones de desempleados en 2013), pero sí alarmante. Por no hablar de que el dato podría ser aún mayor con el paro oculto de por medio: en octubre de 2020, se llegó a afirmar que hasta 2,5 millones de parados no se contabilizaban.