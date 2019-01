La CNMV advierte sobre cinco entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este lunes sobre un total de cinco entidades que no están incluidas en el correspondiente registro y que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas.

En concreto, ha emitido alertas sobre las sociedades United Limited (goldenkeypro.com), RCB (royalcryptobanc.com), Bali Limited Ltd y Solutionscm Ltd (lockwoodinv.com), Setonix Holding Ltd (obsbit.com/es) y FX Trading Corporation (fxtradingcorp.com).

Estas entidades no están autorizadas para prestar los servicios de inversión previstos en el artículo 140 de la Ley del Mercado de Valores y los servicios auxiliares previstos en el artículo 141 de esa misma norma, entre los que se incluye el asesoramiento en materia de inversión.

Las advertencias de la CNMV sobre 'chiringuitos financieros' pueden ser consultadas en la página web del organismo. Además, los inversores pueden dirigirse al número de atención al inversor 900 535 015 para comprobar si una entidad está registrada.