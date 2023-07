Cientos de personas esperan todavía la salida de sus trenes en la estación de Valencia

Cientos de personas esperan todavía la salida de sus trenes en la estación de València-Joaquín Sorolla en la que esta madrugada una avería en un túnel ha obligado a suspender la circulación de trenes de alta velocidad, un corte de la línea que sigue a estas horas, en que han cerrado ya los colegios electorales.

La suspensión de la circulación de trenes por una incidencia en las instalaciones en un túnel de esta ciudad ha afectado ya a más de 9.000 viajeros (5.000 de Renfe, 4.000 de Ouigo y un número sin concretar de Iryo), y Renfe ha reubicado a los suyos en otros medios de transporte como trenes lanzadera, trenes de vía convencional o autobuses.

La incidencia, que afecta a los tres operadores que circulan en el trayecto València-Madrid y viceversa, la ha provocado un incendio en una arqueta en el pozo de bombas del túnel del canal de acceso en alta velocidad a València, en San Isidro, que ha obligado a actuar a los bomberos.

"Teníamos la salida a las seis" de la tarde, ha explicado a EFE TV Jesús, que viaja a Madrid en un tren de Iryo y al que desde la compañía han prometido que el suyo sería el primer tren en salir una vez restablecida la línea, pero no le han ofrecido servicios alternativos.

"Sabemos que otras compañías ofrecían viajes alternativos, por Requena o Albacete, pero nosotros no sabemos nada", ha afirmado.

Beatriz, por su parte, tiene que trabajar este lunes y pretendía volver esta tarde a Madrid-Chamartín, por lo que se ha presentado en la estación a pesar de que esta mañana ya ha leído sobre la incidencia.

"Nos han dicho que el tren iba a salir pero lo han ido retrasando", ha explicado Beatriz, que ha recibido un mensaje de Iryo en el que pedían a los viajeros que no fueran a la estación porque estaba saturada.

También Andrea ha visto en las noticias que había retrasos y por eso ha venido "con algo de tiempo": "Pero aquí estamos, esperando, no hay previsión de nada, solo nos dijeron por SMS y por correo que había incidencias y ya está".

"Tenía previsto salir a las seis en punto de la tarde, y a esta hora no tenemos ninguna información de a qué hora iba a salir el tren y de, si se cancela definitivamente, qué alternativas nos van a dar", lamenta Gonzalo al que, al menos, no le preocupa no llegar a votar: "Ya votamos previamente por correo, hay que ser previsor".

Los trenes en dirección a Barcelona también salen con retraso, asegura una viajera, que afirma no verle el sentido porque no utilizan el mismo túnel.