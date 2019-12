Calviño confía en sellar un pacto con ERC y avisa: "No hay tiempo que perder"

La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, ha confiado este lunes en que el PSOE logrará sellar un pacto de investidura con ERC "cuando antes" y ha avisado a los republicanos de que "no hay tiempo que perder" para cerrar un acuerdo que permita formar Gobierno lo más rápido posible. Calviño así lo ha sostenido después de que el presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, asegurara que no tienen "ningún tipo de prisa" para llegar a un acuerdo de investidura con el PSOE y que les da igual "esperar un mes o dos meses".

"No hay tiempo que perder, la realidad no espera y los retos no desaparecen", ha señalado hoy la ministra tras visitar el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), donde está prevista la futura instalación del superordenador MareNostrum 5. Ha destacado de este modo que, según sus "contactos con los distintos agentes económicos", es "deseable" que España tenga "cuanto antes un gobierno plenamente operativo" para poder trabajar en aquellas reformas "para las cuales existe un amplio acuerdo social y político en el arco parlamentario". No obstante, ha aseverado que "confía" en que los socialistas se pongan de acuerdo con los republicanos, a quienes ha insistido: "No tenemos tiempo que perder para poner en marcha una agenda de reformas que permita abordar los retos de futuro".

Calviño ha matizado además que, a su juicio, España "se beneficiaría de tener cuanto antes esa investidura y un gobierno plenamente operativo con una perspectiva de estabilidad de cuatro años" porque "hay numerosos ámbitos" que así lo requieren. Entre otros, ha recordado aquellas medidas "que exigen una reforma legislativa" o acuerdos "de calado a medio y largo plazo como el Pacto de Toledo que también requieren un Gobierno en plenas funciones". Paralelamente a las declaraciones de Calviño, el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, han reiterado que su formación no tiene prisa por alcanzar un pacto con el PSOE para la investidura porque su prioridad es que haya "un buen acuerdo".

Pero ERC no tiene prisas. El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, han destacado de nuevo este lunes que no tienen prisa por alcanzar un pacto con el PSOE para la investidura porque su prioridad es que haya "un buen acuerdo". "Necesitamos crear un instrumento, un buen acuerdo, necesitamos iniciar un camino que hace poco parecía imposible y esto a veces es incompatible con las prisas", ha dicho el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, en declaraciones a los periodistas tras mantener una reunión con los dirigentes de su formación en el Congreso.

También Pere Aragonès ha incidido en esta idea: "A nosotros el tiempo no nos preocupa, nos preocupan los contenidos", ha puesto de relieve el vicepresidente de la Generalitat, que espera que si hay un acuerdo, éste sea "sólido y con garantías". Sin embargo, Rufián ha evitado descartar que ese acuerdo pueda concretarse antes de Navidad pero ha asegurado que no se sienten apelados por "presiones externas". "Estamos ante un conflicto de una envergadura tan extraordinaria que el acuerdo no se puede cerrar evidentemente en una reunión. Ahora, tampoco vamos a dilatar", ha asegurado el portavoz de los republicanos en el Congreso.

Los grupos parlamentarios de ERC en el Congreso y en el Senado han acudido este lunes a una reunión preparatoria para la sesión constitutiva de mañana, día en el que tendrá lugar también el segundo encuentro con los socialistas para negociar la investidura. "Es la hora de negociar y por tanto en las próximas semanas veremos si el PSOE está dispuesto a abrir esta etapa de negociación sincera con Cataluña, honesta, para alcanzar una vía de resolución de un conflicto que es político. Nosotros plantearemos el derecho a la autodeterminación", ha incidido Pere Aragonès. Y ha pedido que aspiran a construir una mesa de negociación política entre los dos gobiernos con "garantías y calendarios". "Cataluña quiere decidir libremente su futuro político y hasta el momento desde el Estado se ha perseguido esta voluntad. Tenemos compañeros en la cárcel, el conflicto es sobre la capacidad de Cataluña de decidir su propio futuro", ha dicho Pere Aragonès cuando le han preguntado si se negociarán cesiones de competencias.

ERC quiere utilizar la fuerza de sus diputados y senadores en la investidura para crear un instrumento de resolución de un conflicto político y una mesa de diálogo entre iguales. "Y si eso no pasa, ERC votará que no". Por otro lado, Gabriel Rufián no ha contestado a si han sugerido ellos al PSOE que se reúna con Junts pel Cat para abordar la investidura. "Nos parece positivo sin más", ha respondido Rufián, que no ha querido revelar si el PSOE les ha mostrado su interés por ir a la investidura la semana del 16 de diciembre.

Sobre la posición en la configuración de la Mesa, Rufián ha asegurado que su formación "jamás ha participado en una votación de un presidente del Congreso" y ha puntualizado además que nadie se ha puesto en contacto con ERC para ello. Y tras asegurar que le parecería "una desgracia" la presencia de "un partido fascista como Vox" en la Mesa del Congreso, ha lamentado los resultados electorales que auparon a tercera fuerza al partido de Santiago Abascal.