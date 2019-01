Calma tensa en los mercados a la espera del plan B de Theresa May

Las Bolsas abren con ligera tendencia bajista. Tras las primeras operaciones del día, el índice Ibex 35 retrocede un 0,3 por ciento hasta 8.888 puntos. Suben Inditex y Repsol, pero bajan Telefónica y los bancos. De momento, nada grave. El reto ahora para los mercados a nivel técnico es conformar un suelo solvente en la zona de los 8.900 puntos. Los analistas creen que si en los próximos días se confirma ese nivel de soporte, la Bolsa española puede ir a buscar la cota de los 9.100. Pero antes, por lo que parece, debe asentarse el panorama bursátil, económico y político.

Además de todo lo relacionado con el Brexit, los inversores tienen que digerir hoy el IPC de la zona euro. La inflación en europea, según el último dato conocido en diciembre, se sitúa en el 1,9 por ciento. Se espera que re reduzca hasta el 1,6 por ciento. Además, como estrambote, los mercados dispondrán de los precios industriales en Alemania y de la subasta de deuda en España.

De momento, en el Reino Unido todos los ojos miran ahora hacia el plan B que presentará la primera ministra el lunes de la próxima semana. A la vista de la evolución de los mercados financieros en las últimas horas da la impresión de que los inversores confían en que la sangre no llegue al río. Las incógnitas son muchas en esta historia de nunca acabar, todos los escenarios son posibles, pero los mercados apuestan porque finalmente no se producirá un Brexit caótico, que a fin de cuentas no beneficiaría a nadie. La libra esterlina se mantiene firme por encima de 1,2850 dólares. La Bolsa de Londres ha arrancado el jueves con un moderado recorte del 0,4 por ciento. Todas las espadas están el alto.

En los demás mercados, el euro pierde fuelle, se cambia ligeramente por debajo de 1,14 dólares. El petróleo aguanta por encima de 60 dólares por barril. La prima de riesgo de España se reduce a 115 puntos básicos, con el rendimiento del bono a diez años en el 1,37 por ciento. Hoy la tesorería pública coloca bonos y obligaciones a 3, 5 y 10 años. Quiere captar hasta 5.000 millones de euros. Los títulos a tres años muestran rendimiento negativo, del menos 0,039 por ciento. La rentabilidad de las obligaciones a cinco años es del 0,33 por ciento. El pasado martes el Tesoro colocó 3.375 millones de euros en letras con vencimiento a 6 y 12 meses. En ambos plazos la rentabilidad fue más negativa que en la subasta anterior. El Tesoro cobra cada vez más a los inversores que colocan su dinero en estos activos. Un 0,42 y un 0,33 por ciento, respectivamente.