Calma chicha en la Bolsa en un día de transición y sin grandes referencias

No ha habido mucha tela que cortar hoy en la Bolsa. Varias plazas europeas no han abierto por la festividad de Pentecostés. La de Fráncfort se encuentras entre ellas, lo que se ha dejado notar en los demás mercados. La actividad negociadora ha sido muy breve y poco importantes los movimientos en los precios. El índice Ibex 35 ha cerrado en 9.205 puntos, con una tímida subida, casi inapreciable, del 0,02 por ciento. Han subido las empresas turísticas y algunas, no todas, de las relacionadas con el ciclo económico, que son las que más se beneficiarán por las menores restricciones y por el aumento de la actividad. El mercado agradece la progresión de las vacunaciones y la inminente puesta en marcha de un certificado o pasaporte europeo de vacunación, que facilitará los movimientos de la población ya inmunizada. Han llamado hoy la atención las acciones de Indra, que han digerido mal el cambio en su presidencia. Hoy han perdido un 4,7 por ciento. Han cerrado a 7,16 euros, cuando a comienzos de mes se pagaba a 8,83 euros por título.

En general parece que los inversores necesitan más datos. Mañana se publicará el PIB de Alemania y el jueves las cifras de Estados Unidos. Los analistas creen que la economía alemana se ha contraído cerca de un 3 por ciento en el primer trimestre en comparación con el mismo periodo del pasado ejercicio. Muy distintas son las previsiones que manejan los analistas para el PIB estadounidense. Los expertos esperan un crecimiento superior al 6 por ciento. El Alemania, además, se publica mañana el índice IFO de confianza empresarial, para el que se espera un ligera mejora. Es un dato que suele influir en los mercados.

Los inversores todavía mantienen muchas dudas de fondo relacionadas con la marcha de la inflación en las principales economías mundiales. La Reserva Federal de EEUU parece dispuesta a estudiar una progresiva retirada de las medidas de estímulo, en especial las compras de bonos, si la economía se acelera en exceso. El día 10 de junio se conocerá el IPC de EEUU correspondiente a mayo. La Reserva Federal se reunirá el día 16.

El mundo financiero vuelve a mirar hoy hacia las criptomonedas, que están moviéndose entre constantes volteretas. La volatilidad es extrema. El Bitcoin se ha recuperado en las últimas horas, después de una rotunda caída en las sesiones anteriores. China ha tomado medidas contra la minería de las criptodivisas al tiempo que ha prohibido las operaciones financieras con bitcoins. También la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo quieren endurecer la regulación de las “criptos”. Hoy el Bitcoin roza esta tarde los 38.000 dólares. A mediados de abril estuvo a un paso de alcanzar los 65.000.

Los expertos que aseguran que los criptoactivos todavía están muy lejos de convertirse en una forma eficiente de pago debido a su volatilidad y al alto grado de especulación que se da en la formación de su precio. El presidente de la Reserva Federal de EEUU, Jerome Powell, ha asegurado que va a tomar medidas para regular las criptomonedas ya que generan más riesgos que ventajas para los usuarios y para el sistema financiero en general. Considera que no son una alternativa válida al dólar, por su carácter especulativo y por su volatilidad. Por tanto, cree que no son útiles como medio de pago. Además, tanto la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, como la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, han advertido sobre el posible uso de las criptomonedas para transacciones ilícitas, como lavado de dinero o financiación de actividades terroristas. El BCE apuesta por una regulación global para las criptodivisas, así como por actuaciones coordinadas en todo el mundo para evitar que estos activos se utilicen para fines ilegales.