Calendario laboral 2024: ¿Es festivo este lunes 9 de diciembre en mi Comunidad?

A la vista ya uno de los puentes más esperados de año. Dos festivos, la Inmaculada y la Constitución que siempre nos garantizan una buena cantidad de planes y que marcan el comienzo de una de las épocas del año preferidas para viajar. Y es que con la Navidad a la vuelta de la esquina, este puente de diciembre será el primer plato fuerte para quienes quieran coger fuerza y descansar unos días.

Unos días que muchos aprovechan para descansar, viajar o realizar actividades en pareja, solitario o en familia, convirtiéndolo en un momento destacado del año.

Aunque un cuarto de los viajeros ha apostado por destinos nacionales, el grueso de las reservas se concentra en el ámbito europeo.

En general, según los datos de reservas para los días 6, 7 y 8 de diciembre, un 95% de los viajeros optará por ciudades repletas de historia y cultura, según Hosteltur.

En este sentido, Ámsterdam se posiciona como el destino más deseado fuera de nuestras fronteras, con más del 5,5% de las reservas, seguido de Roma, la ciudad del amor y de Londres, dos clásicos que han captado más del 4% de las preferencias. Milán, Budapest, Cracovia, Burdeos, Venecia, Praga y Berlín completan el top ten.

Si optamos por no salir de España, Madrid lidera el ranking con el 2,5% de las reservas. El sigue Toledo y Granada, Sevilla, Córdoba, Málaga, Zaragoza, Barcelona, Pamplona y San Sebastián.

En cuanto a la salida, la mayoría elegimos el mismo día de la Constitución, es decir, el viernes 6 y alargamos el descanso una media de cuatro días, hasta el lunes 9 incluido.

Bien es cierto que no todos podrán disfrutar de este lunes como festivo porque este 2024 el puente no nos sonríe y no cae igual de bien que el año pasado. ¿La razón? Que el día de la Inmaculada, el 8 de diciembre, es domingo.

Por eso hay algunas comunidades que han elegido pasar esta festividad al lunes 9. Así que estás de suerte si vives en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Melilla.

Al margen de los festivos del puente, si nos centramos en todo el mes de diciembre, nos encontramos con los últimos días que debes anotar ya en tu agenda si quieres planear un viaje antes de que termine el año. Además del viernes 6 de diciembre, día de la Constitución y del 9 para los afortunados que te acabamos de contar, tenemos el miércoles 25, día de la Natividad del Señor.

Para que te resulte más visual, hemos elaborado este listado por orden alfabético con los festivos que podrás disfrutar lo que queda de mes según la Comunidad en la que vivas:

- Andalucía: 6 de diciembre, 9 de diciembre y 25 de diciembre.

- Aragón: 6 de diciembre, 9 de diciembre y 25 de diciembre.

- Asturias: 6 de diciembre, 9 de diciembre y 25 de diciembre.

- Islas Baleares: 6 de diciembre y 25 de diciembre.

- Canarias: 6 de diciembre, y 25 de diciembre.

- Cantabria: 6 de diciembre, y 25 de diciembre.

- Castilla-La Mancha: 6 de diciembre, y 25 de diciembre.

- Castilla y León: 6 de diciembre, 9 de diciembre y 25 de diciembre.

- Cataluña: 6 de diciembre, 25 de diciembre y 26 de diciembre.

- Extremadura: 6 de diciembre, 9 de diciembre y 25 de diciembre.

- Galicia: 6 de diciembre y 25 de diciembre.

- Comunidad de Madrid: 6 de diciembre y 25 de diciembre.

- Región de Murcia: 6 de diciembre, 9 de diciembre y 25 de diciembre.

- Navarra: 6 de diciembre y 25 de diciembre.

- País Vasco: 16 de diciembre y 25 de diciembre.

- La Rioja: 6 de diciembre y 25 de diciembre.

- Comunidad Valenciana: 6 de diciembre y 25 de diciembre.

