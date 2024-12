A 7 euros la hora: Así funciona el curioso negocio de alquiler de ancianos en Japón

En los últimos años, sobre todo, a raíz de la pandemia del COVID-19, hemos podido comprobar un problema acuciante de nuestra sociedad que tiene que ver con el distanciamiento y aislamiento que sufren un número cada vez mayor de personas en el mundo.

Se estima que una de cada cinco personas en España (el 20%) sufre soledad no deseada, según los últimos datos de 2024 del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada. Además, según sus informes, los jóvenes son los que más soledad no deseada sienten, pero no son los únicos, sino que también hay que prestar atención a las personas de más de 74 años.

Esta soledad no deseada se define como un sentimiento subjetivo o experiencia personal en la que el individuo percibe que no tiene la cantidad o calidad de relaciones sociales que desearía. Cerca de la mitad de las personas han sentido soledad en algún momento de su vida, por lo que, por desgracia, no es una sensación desconocida.

Las consecuencias de esta situación afectan tanto a nivel individual como a nivel social. Para el individuo, perjudica su estado anímico, constituyendo un factor de riesgo para la salud mental, causando depresión, entre otras patologías. Pero, además, también conlleva cierto peligro para la salud física, causando problemas cardiovasculares, por ejemplo.

A nivel social, se pueden derivar problemas relacionados con la pérdida de productividad, una mayor necesidad de consumo de servicios de salud y sociosanitarios, entre otros.

Uno de los países que más sufre este problema es Japón. De esta manera, llegaron a crear un Ministerio de Soledad y Aislamiento en 2021 y, según sus informes, la soledad ha afectado a más de 16 millones de personas que incluye a jóvenes que tienen problemas para adaptarse y adultos y ancianos que se sienten abandonados.

Si bien desde el Gobierno nipón se han desarrollado algunas medidas, hay una iniciativa privada en concreto que llama mucho la atención: alquilar por horas a un hombre de mediana edad o anciano para pasar el día y que te haga compañía.

Un creador de contenido, Nick Lange, ha compartido su experiencia probando este servicio. El nombre que tiene la aplicación es Ossan Rental. Este vendría a traducirse como "Alquiler de personas mayores" y fue la idea de Takanobu Nishimoto.

Aunque en 2012, cuando comenzó, no pretendía tanto convertirlo en una herramienta contra la soledad, sino como una manera de acabar con los estereotipos que hay en torno a los hombres de mediana edad.

Por supuesto, el tema de la seguridad es uno de los aspectos que más preocupa tanto a los usuarios como al propio creador, por eso dice asegurarse de llevar un control exhaustivo de sus antecedentes y lo que hacen mientras están contratados. Además, ellos mismos tienen que pagar por formar parte del sistema de miembros disponibles.

Nick Lange muestra cómo es la página web y enseña que el precio medio de la hora es de mil yenes, lo que, al cambio, son unos siete euros y medio. Como si de estar comprando ropa se tratase, puede añadir perfiles a su carrito y decidir entonces a quién contrata.

Aunque para contactar se requiere de un número de teléfono japonés, hay algunos que tienen su propio correo electrónico a la vista. Una vez queda con Sakurai, este le cuenta cómo llegó a participar de este proyecto.

"Ahora la gente le contrata para hacer deporte, ir a películas y comprar con ellos. A veces también le llevan a beber o en viajes largos por carretera", explica el creador de contenido.

"Algunas personas solo quieren hablar y yo solo escucho", comenta Sakurai hablando con Nick. Por otra parte, cuando este último le pregunta sobre lo que debería hacer para conseguir amigos en Japón, el otro le responde que lo mejor es aprender el idioma.