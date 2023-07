4 de cada 10 horas extra no se pagan en España

En España se hacen cada semana más de 6 millones de horas extra en el trabajo. Aumentaron un 8 por ciento en 2022 con respecto al año anterior, pero 4 de cada 10 de estas horas extras no tuvieron compensación. La llegada del verano implica en muchos trabajos estacionales quedarse más tiempo sin una adecuada compensación ya sea económica o con días de descanso.

Más de 870.000 asalariados hicieron horas extra en nuestro país en el primer trimestre del año. A pesar de que la ley limita a 80 el tope máximo de horas extra que se pueden hacer en todo un año, casi uno de cada 10 trabajadores como Emiliano hacen más de 16 horas semanales.

“A la semana puedo hacer 20 horas extra tranquilamente porque gestiono equipos y es algo que lleva tiempo. No me las pagan y no lo llevo bien, pero es lo que hay. A veces sí puedo recuperar parte del tiempo invertido, aunque en ningún caso todo lo trabajado” explica a COPE este trabajador de 30 años que prefiere no desvelar el nombre de su empresa para no poner en riesgo su puesto de trabajo.

Sus horas extra están entre los 2,7 millones de horas que no se abonaron entre enero y marzo de 2023 según recoge la última Encuesta de Población Activa (EPA).

También en situación irregular se encuentra Miriam. Trabaja de noche cuidando a una señora mayor y la ley prohíbe expresamente las horas extra en trabajos nocturnos: “hago una hora y media extra al día para dar el desayuno a la persona de la que me ocupo y me pagan muy bien ese tiempo que estoy de más, aunque mis empleadores no cotizan por ellas tal y como a mí me gustaría”.

Valentín tiene 38 años, trabaja en el sector de la construcción y su situación es totalmente regular. Sus horas extra forman parte de los 3,3 millones que se remuneran en España: “al mes hago unas 10 o 12 horas, me las pagan y aparecen en la nómina cada mes por lo que estoy seguro de que la empresa también paga por ellas a la Seguridad Social”.

Según la EPA del primer trimestre de 2023, 16 millones de trabajadores no realizaron horas extra en nuestro país entre enero y marzo. De los 870.600 que las hicieron, el 5 por ciento de los ocupados, 427.000 recibieron un pago a cambio frente a 387.400 que no percibieron compensación económica alguna, casi el 45 por ciento.

Casi 200.000 trabajadores hicieron entre 1 y 3 horas extras semanales en el arranque de 2023; casi 250.000 entre 4 y 6; algo menos de 95.000 de 7 a 9; casi 125.000 entre 10 y 12; 32.000 de 13 a 15 y algo más de 76.000 llevaron a cabo más de 16 horas de más cada semana, según reflejan los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Casi 4 de cada 10 empresas carecen de sistemas de registro de horarios

Fichar no es posible en 4 de cada 10 empresas a pesar de que los registros de control horario son obligatorios por ley desde el 12 de mayo de 2019. Son la base según recuerdan quienes desarrollan estos sistemas para poder controlar los tiempos de trabajo y con ello también las horas extra que efectúan los trabajadores.

La extensión de la implantación de estos registros tampoco ha llevado aparejada una disminución de las horas extra. Según el “Informe sobre oferta y demanda de empleo en España” de Adecco y de Infoempleo, 7 de cada 10 trabajadores hacen las mismas horas extraordinarias que antes de que los sistemas de control horario fueran obligatorios.

“No hay tantas denuncias como tendría que haber porque es un círculo vicioso. Muchos trabajadores quieren hacer esas horas extra porque ganan más con ellas que con el sueldo que perciben que generalmente es el salario mínimo y a las empresas también les compensa porque no cotizan por ellas. A la larga eso sí eso va en detrimento del trabajador porque no serán tenidas en cuenta en su pensión de jubilación. Hablamos de empresas que las horas extras no las declaran, sino que las pagan directamente con dinero negro. Deberían regularizarse estas horas que están ocultas” explica a COPE Alberto Martín director comercial del Grupo SPEC especializado en el desarrollo de soluciones de gestión horaria y de acceso.

Entienden que se hagan horas extra cuando hay picos de trabajo, pero no de forma sistemática para evitar nuevas contrataciones, pero admite que es difícil que los trabajadores denuncien por miedo a perder su puesto de trabajo. La única posibilidad de detección es por parte de la inspección de trabajo y las empresas que incumplen la legislación afrontan multas de entre 300 y 3000 euros. Algunos indicadores para actuar según señala Martín son los incrementos de productividad o de consumo de energía sin un aumento de la plantilla.

¿Me pueden obligar a hacer horas extra?

El trabajador puede aceptar o rechazar efectuar las horas extra que le propone la empresa. Es por tanto voluntario, pero hay algunas excepciones: situaciones de fuerza mayor, riesgo de pérdida de materias primas o trabajos urgentes inaplazables.

La remuneración de cada hora extra debe de estar por encima del de una hora ordinaria según señala la normativa implantada por el Ministerio de Trabajo. Muchas empresas hacen un recargo del 75 por ciento sobre la hora normal de forma que si una hora se paga a 10 euros por una hora extra el empleado recibiría 17,5 euros. Alternativamente las horas extra se pueden compensar con tiempos de descanso en los 4 meses siguientes a su realización.

No todos los profesionales tienen permitido realizar esta prolongación de la jornada laboral. Los menores de edad, aquellos que se encuentran en un ERTE o los trabajadores nocturnos no pueden hacerlo.

¿Qué hago si no me pagan?

Lo primero para reclamar un posible pago de las horas extra es mantener una rutina de fichaje que tenga en cuenta tanto el momento de inicio como de final de la jornada con el que demostrar con exactitud las horas trabajadas y los tiempos extra efectuados. Con ello se puede acudir al Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación más cercano (SMAC) si la empresa se niega a remunerar el trabajo adicional. Y si el trabajador es despedido por negarse a hacer horas extras, puede demandar a la empresa por despido improcedente.

¿Por qué aumentó el número de horas extra efectuadas en 2022?

En 2022 se llevaron a cabo 6.783.900 horas extra semanales, un 8 por ciento más que en 2021 y una cifra que no se registraba desde 2009 en un contexto de recuperación económica tras la pandemia pero según denuncian los sindicatos el aumento de las horas trabajadas también reflejada un cierto abuso por parte de las empresas de estos tiempos extra de trabajo en detrimento de nuevas contrataciones algo que según subrayan repercute tanto en la productividad como en la salud laboral de los profesionales que alargan sus jornadas laborales.

La industria manufacturera, el comercio y las actividades sanitarias fueron los sectores que más horas extraordinarias registraron en 2022, más de 900.000 horas semanales en cada uno de estos sectores tanto pagadas como no pagadas. En horas extra no remuneradas destaca la educación con más de 400.000 horas a la semana no remuneradas lo que supone que 9 de cada 10 horas extras en este sector no implica una retribución para los profesionales que las llevan a cabo.

Solo el 5 por ciento de los ocupados hacen horas extra en nuestro país según reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadística. Es una minoría, pero ha aumentado medio punto desde 2019.