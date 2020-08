La Bolsa vuelve a entrar en una espiral bajista y cae por debajo de los 7.000 puntos

Al igual que ocurrió a principios de agosto, la Bolsa ha entrado en una preocupante espiral bajista que ha puesto en riesgo niveles críticos de soporte. Los rebrotes de la pandemia han acentuado el miedo ante un posible confinamiento, global o selectivo, a la vuelta de las vacaciones que dejaría muy tocada la economía española. Los inversores están optando así por la liquidez, vendiendo activos casi a cualquier precio.

Los mercados financieros internacionales han acusado además la cautela eximida por la Reserva Federal en las actas de la última reunión publicadas ayer tarde. La entidad reconoce que los datos muestran una leve recuperación de la economía de Estados Unidos respecto a los peores efectos de la pandemia de coronavirus, pero la incertidumbre sigue siendo elevada. Un serio obstáculo para un mayor crecimiento. Algo que no parece afectar ni al S&P 500 ni al Nasdaq que, pese abrir algo más débiles, no parecen dispuestos a dar un paso atrás en su particular carrera de máximos.

El mercado además ha estado muy pendiente del golpe de Estado en Malí que ha generado una fuerte caída de las cotizaciones de las empresas mineras en la Bolsa de Londres, generando un efecto contagio sobre el sector.

En este escenario, el índice Ibex 35 se ha dado un nuevo batacazo del 1,4 por ciento para deslizarse ligeramente por debajo de la referencia de los 7.000 puntos. Este nivel marca una delgada línea roja entre un posible rebote y un nuevo ajuste bajista hacia los mínimos del año, sobre los 6.100 puntos, registrado en los peores momentos del confinamiento.

La presión vendedora se ha vuelto a cebar sobre los valores turísticos y el sector financiero, pero en general ha salpicada a la generalidad del mercado. La peor parte se la ha llevado IAG al perder un 4,7 por ciento. La aerolínea se encuentra en un proceso de volatilidad extrema que refleja los elevados riesgos que ofrece a los inversores.

Mal día también para el sector financiero. Santander se ha desplomado un 4 por ciento mientras que Banco Sabadell y BBVA han sufrido recortes del orden del 3,5 por ciento. Todos ellos vuelven a moverse muy cerca de los mínimos anuales registrados durante el confinamiento.

Los valores siderúrgicos tampoco se han librado de la quema. Arcelor Mittal y Acerinox han registrado caídas del 4 por ciento. Solo el sector inmobiliario ha logrado dar una imagen positiva en el día de hoy. Inmobiliaria Colonial y Merlín Propertis han salvado la sesión con avances del 5 por ciento y del 4 por ciento, respectivamente.

La tensión de la renta variable también se ha reflejado en el resto de los mercados financieros. El cambio del euro ha retrocedido con rapidez para poner en juego el nivel de 1,18 dólares. El precio del barril de crudo Brent se ha pagado a poco más de 44 dólares después de que la OPEP haya reconocido la fragilidad del mercado de petróleo que obligará a mantener bajas la cuota de producción. Hasta el oro, que suele sacar ventaja de la debilidad de la renta variable, ha operado hoy a la baja. La onza se ha pagado a menos de 1.950 dólares.