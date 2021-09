La Bolsa recupera el resuello tras el desplome de ayer, pero no puede con los 8.800 puntos

Se han suavizado los temores, las dudas y las zozobras que hundieron ayer a las Bolsas. Hoy los inversores han respirado algo más tranquilos. Los mercados, tras el profundo susto de ayer, comienzan a pensar que los problemas por los que atraviesa el promotor inmobiliario chino Evergrande no provocarán un cataclismo económico y financiero mundial. En el peor de los casos pueden producirse daños colaterales en el gigantesco sector inmobiliario de China, lo cual ya es bastante, pero seguramente no generará una crisis financiera global de gran calado, ni mucho menos. La incertidumbre es grande, pero en las últimas horas los expertos han comenzado a pensar que la sangre no llegará al río.

El índice Ibex 35 ha cerrado en 8.756 puntos con una subida del 1,16 por ciento. Las pérdidas de Telefónica y Arcelor han impedido una subida mayor de la Bolsa, que en los mejores momentos del día ha llegado a superar los 8.800 puntos.

Los analistas de Renta 4 consideran que ni los problemas de este gigante inmobiliario ni sus posibles consecuencias son comparables a la onda expansiva que provocó hace años la quiebra de Lehman Brothers. No está claro el impacto que puede tener una liquidación o una reestructuración de la deuda de esta compañía, ni hasta qué punto pueden verse afectados los bancos acreedores, las aseguradoras y los inversores con intereses en la empresa. Ni si podría verse afectada la recuperación de la economía china y su impacto sobre el crecimiento global del planeta. Pero se ha suavizado el temor a un gran tsunami económico mundial.

De momento, parece que el gobierno de Pequín no va a rescatar directamente a la empresa, pero ya ha tomado medidas, ha inyectado mucha liquidez en el sistema financiero para garantizar su capacidad de reacción si se complican las cosas. Los bancos tienen en cartera la mayor parte de los bonos de la compañía. Eso tranquiliza a los mercados, al menos en parte. El presidente de Evergrande ha asegurado que la empresa saldrá de la crisis. Quien más quien menos continúa con el miedo en el cuerpo. Pero los analistas se muestran hoy mucho menos pesimistas que ayer.

Los expertos recuerdan que la cadena de producción relacionada con la construcción y el sector inmobiliario supone una cuarta parte del PIB de China. Además, gran parte de la riqueza de las familias se concentra la propiedad de una vivienda. Según las cifras que maneja Barclays, de los 300.000 millones de dólares a los que asciende la deuda de Evergrande, solo una pequeña parte corresponde a valores financieros. Aun así, los mercados esperan que el gobierno chino tome todas las medidas que sean necesarias para atajar cualquier posible efecto dominó que pueda amenazar al conjunto de la economía del país y a las demás economías del planeta.

Los mercados han aprovechado la mayor calma del día para pasar revista a las nuevas previsiones económicas que hay sobre la mesa. Hoy la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) ha publicado su informe de situación y perspectivas económicas para España. Este organismo ha elevado en nueve décimas sus estimaciones. Espera ahora que el PIB español crezca este año un 6,8 por ciento. Para 2022 pronostica un crecimiento del 6,6 por ciento, frente al 6,3 de sus anteriores predicciones. Para el conjunto del mundo, la OCDE espera un crecimiento del 5,7 por ciento este año y del 4,5 el próximo gracias a la recuperación de Europa, a las medidas fiscales de estímulo en Estados Unidos y al progresivo trasvase del ahorro al consumo.

También el Ejecutivo ha actualizado sus previsiones macro económicas. Las mantiene sin cambios. Espera un crecimiento del PIB de un 6,5 por ciento este año y del 7 por ciento en 2022, con una tasa de paro del 15,2 en el ejercicio en curso y del 14,1 por ciento en el próximo. Y, como guinda, el Banco de España ha publicado sus estimaciones. Pronostica un crecimiento del 6,3 por ciento este año, que es una décima más que en sus anteriores proyecciones.