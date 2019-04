La Bolsa y el mercado de deuda reaccionan con tranquilidad a los resultados de las urnas

Los inversores no se han mostrado nerviosos ni preocupados por los resultados de ayer de las urnas, y eso a pesar de que podrían sucederse varias semanas de incertidumbre hasta la formación de gobierno. Los mercados se han mostrado notablemente tranquilos en esta sesión de resaca postelectoral. Lo que está claro es que los populismos extremistas han quedado relegados a un segundo plano del panorama político, -aún con su peso-, lo que reduce los temores sobre todo del dinero internacional.



La gran duda es el grado de ortodoxia fiscal y presupuestaria que mantendrá el nuevo ejecutivo según sea el compañero de viaje que elija el partido socialista... si es que finalmente busca apoyos de legislatura, porque siempre le queda la posibilidad de gobernar en solitario con acuerdos puntuales. Los mercados prefieren un pacto de gobierno del PSOE con Ciudadanos, aunque no parece fácil, frente a una posible coalición con Podemos y los partidos nacionalistas. En general los mercados dan por hecho que no se producirán cambios sustanciales en la política económica.



Es la primera vez que la Bolsa sube en el día posterior a unas elecciones generales. El índice Ibex 35 ha ganado un 0,12 por ciento hasta 9.517 puntos. Han subido los bancos y las empresas relacionadas con las energías limpias. Han bajado las eléctricas, por el temor un cambio regulatorio. Pero han podido más las mejoras de los bancos. Un 2,9 ha subido Bankia, tras conocerse que su beneficio se ha reducido un 10,8 por ciento en el primer trimestre del año, hasta 205 millones de euros.



Alzas en BBVA, que ha publicado resultados al cierre. Su beneficio neto se ha contraído un 9,8 por ciento, hasta 1.164 millones de euros. Mañana rinden cuentas Caixabank y Banco Santander. Los analistas esperan del banco cántabro un beneficio neto de alrededor de 1.800 millones de euros en el primer trimestre de este año, frente a los 2.054 millones que consiguió en el primer cuarto de 2018. Para Caixabank los analistas predicen un descenso del beneficio de un 23 por ciento, hasta 550 millones de euros. Hoy las acciones del Santander han descontado el dividendo de 0,065 euros por acción que se hará efectivo el 2 de mayo. También Inditex ha descontado hoy el suyo, de 0,44 euros.



En los demás mercados, el euro cotiza estable en 1,1165 dólares y la prima de riesgo de España se ha reducido hasta 101 puntos, frente a los 110 de la semana pasada. La rentabilidad del bono español a diez años si sitúa al borde del 1 por ciento, que es su nivel más bajo desde al año 2016. No ha habido demasiadas sorpresas y los inversores lo agradecen.

Entre los valores más pequeños, ha bajado con fuerza Ence, la empresa gallega de celulosas. La victoria electoral del PSOE aumenta las probabilidades de que se cierre su fábrica de Pontevedra. Hoy Ence ha perdido cerca de un 5 por ciento. Un 4 por ciento ha subido Faes Farma, que ha aumentado su beneficio un19 por ciento, hasta 16,4 millones de euros. Por su parte, PharmaMar ha multiplicado sus pérdidas por cuatro, hasta 10,4 millones de euros.



Se han disparado las empresas de energías alternativas, como Audax o Solaria, que pueden verse beneficiadas por el nuevo gobierno. Supermercados Dia ha cerrado con ganancias superiores al 2 por ciento. LetterOne ha ampliado el plazo de aceptación de su OPA hasta el 6 de mayo.



En el ámbito macroeconómico, hoy se ha publicado el índice que mide la confianza empresarial y del consumidor en la zona euro. Este indicador ha caído por décimo mes consecutivo hasta colocarse en su nivel más deprimido de los últimos dos años.

La prima de riesgo de Italia se ha reducido ligeramente, hasta 260 puntos. El viernes, tras el cierre de los mercados europeos, la agencia de calificación crediticia S&P mantuvo sin cambios el “rating” de Italia, pero redujo su perspectiva de estable a negativa. Paralelamente, las grandes agencias crediticias han advertido al Reino Unido sobre los riesgo de un Brexit sin acuerdo. Fitch y S&P apuntan en el mismo sentido, el alargamiento del plazo hasta el 31 de octubre ha reducido los riesgos, pero no los ha eliminado. Hoy se ha conocido que los resultados empresariales han crecido en China en marzo a su mayor ritmo desde el pasado verano, con un incremento del 13,9 por ciento. Es buena señal.