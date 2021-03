La Bolsa logra resistir la presión de los bonos y termina la semana con saldo positivo

Hoy han bajado las Bolsas y la cotización del oro, mientras han subido con fuerza el dólar y la rentabilidad de los bonos. El índice Ibex 35, después de algunos altibajos, ha cerrado en 8.286 puntos con una pérdida en el día del 0,8 por ciento. En el conjunto de la semana la Bolsa se ha revalorizado un 0,75 por ciento. En lo que va de año acumula una ganancia del 2,6 por ciento. Telefónica ha subido en esta semana cerca de un 9 por ciento. La operadora apenas superaba los dos euros y medio en el pasado mes de octubre. Hoy apunta hacia los 4 euros. IAG ha ganado más de un 6 por ciento en la semana, a pesar de que hoy ha tenido un mal día. Repsol ha sumado un 5 por ciento en cinco sesiones. El Banco Santander se codea con los 3 euros por acción. El banco cántabro ha doblado su precio en menos de seis meses.

El euro baja rápidamente, se cambia esta tarde a poco más de 1,19 dólares. También el oro está de capa caída. Cotiza por debajo de 1.700 dólares, que es su nivel más bajo de los últimos nueve meses. Por el contrario, el petróleo continúa subiendo como la espuma. El crudo tipo Brent del Mar del Norte roza los 69 dólares por barril. A mediados de abril del año pasado se pagaba a 20 dólares. La OPEP+ decidió ayer posponer el incremento de sus exportaciones. Este cartel mantiene sus niveles de producción, congela la oferta de crudo, con la excepción de Rusia, que incrementará sus exportaciones. En las criptodivisas, el Bitcoin se paga esta tarde a 47.500 dólares, muy lejos de los 58.000 que alcanzó hace un par de semanas.

Los mercados se han indigestado con las últimas declaraciones del presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell. Espera un repunte de la inflación, aunque no tiene prisa para subir el precio del dinero. Además, no intervendrá en el mercado con más compras de bonos para mantener bajos los tipos de interés a largo plazo. La rentabilidad del bono de EEUU a diez años se ha disparado hasta el 1,60 por ciento, lo que ha aumentado las dudas en la Bolsa de Nueva York. Seguramente Powell no volverá a comparecer públicamente hasta el próximo consejo de la Reserva previsto para los días 16 y 17 de este mes.

Los mercados han recibido con buena cara las cifras de paro que se han conocido hoy en Estados Unidos.

La tasa se ha reducido un décima, hasta el 6,2 por ciento. La economía estadounidense creó el mes pasado 379.000 empleos no agrícolas, que es una cifra muy superior a la que se esperaba. Aún así, el país de las barras y las estrellas está diez millones de empleos por debajo del nivel que tenía hace un año. Se ha publicado también la balanza comercial estadounidense. El déficit se ha situado en 68.200 millones de dólares, que es algo más de lo que pronosticaban los analistas. Dentro de casa, el índice que mide la confianza de los consumidores ha aumentado en España más de 10 puntos. Muestra una lectura de 65,9 puntos, que es su nivel más alto desde antes de que comenzara el estado de alarma por la expansión de la pandemia de Covid-19.

Está previsto que la agencia de calificación de riesgos Moody's revise esta tarde el “rating” de la deuda soberana española. Lo último que se sabe es que Moody's ha rebajado recientemente la estimación de crecimiento de la economía de España en este año hasta el 5 por ciento, frente al 6 por ciento que pronosticaba anteriormente. La expansión de la pandemia y la lentitud de las vacunaciones justifican esta decisión. La agencia estima que la economía se acelerará en el segundo semestre y que el crecimiento se extenderá a 2022. Para el próximo ejercicio espera un crecimiento del PIB del 5,1 por ciento. Respecto a los fondos europeos de reconstrucción, Moody's cree que su impacto sobre la economía dependerá los proyectos a los que se destinen y de si consiguen incrementar la productividad y el crecimiento.