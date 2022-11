La Bolsa se limita a esperar y ver mientras vela sus armas en puertas de los 8.000 puntos

Calma chicha en los mercados. O casi. La Bolsa ha cerrado prácticamente en tablas. El índice Ibex 35 queda para el martes en 7.962 puntos tras anotarse una tímida subida del 0,25 por ciento. Ha destacado hoy la mejora de Sacyr, que ha publicado buenos resultados trimestrales. Muy planos Repsol y las eléctricas. Ha comenzado la reunión de los ministros de economía comunitarios. Estudian la situación económica y buscan fórmulas para controlar la crisis energética. Telefónica y el Banco Santander han cerrado en rojo.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha autorizado la oferta de compra que lanzó a mediados de mayo Siemens Energy por el 33 por ciento del capital que no controla de su filial. Ofrece 18,05 euros por acción. Hoy el valor ha cerrado a 17,99 euros. Esa OPA valora a Siemens Gamesa en más de 12.000 millones de euros.

Los inversores están con el alma en vilo, a la espera de los importantes datos de inflación que se publicarán el jueves en Estados Unidos. Además, los mercados contienen el aliento ya que mañana se celebran las elecciones de medio mandato en aquel país. Servirán para renovar parcialmente las cámaras. Si los republicanos recuperan el control en alguna de ellas, el presidente demócrata, Joe Biden, podría tener dificultades para sacar adelante sus proyectos económicos en los dos años que le quedan de mandato.

La desbocada inflación y el enfriamiento de la actividad económica han desgastado al actual inquilino de la Casa Blanca. Lo que suceda mañana en las urnas se dejará notar a medio plazo en la política estadounidense tanto como en el mercado de acciones, en el de bonos y en el de divisas. Hoy, de momento, la Bolsa de Nueva York opera con ganancias a media sesión, mientras el dólar pierde fuerza y aumenta la rentabilidad de los bonos. El euro está a punto de recuperar la paridad con el dólar. El rendimiento de la deuda de EEUU a diez años alcanza ya el 4,20 por ciento.

La presidenta del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, cree que la inflación está a punto de tocar techo por lo que están a punto de suavizarse las fuertes subidas de tipos de interés en las grandes economías. De momento, el euribor -la referencia para la mayor parte de los créditos hipotecarios a tipo variable-, no da tregua. No para de subir. Repunta hoy hasta el 2,82 por ciento. Es un nivel más alto desde comienzos del año 2009. La media del mes pasado fue de 2,629 por ciento según cifras del Banco de España. Los analistas dan por hecho que alcanzará el 3 por ciento antes de fin de año. No son buenas noticias para los ciudadanos que tengan que revisar pronto los términos de su hipoteca. Las cuotas de una hipoteca media de 180.000 euros al plazo de 25 años contratada al euribor más un 1 punto, subirán en la próxima revisión de 640 a 925 euros, lo que supone 285 más cada mes, es decir algo más de 3.400 euros más al año.

En el mercado de materias primas, el petróleo del Mar del Norte supera los 99 dólares por barril. El lunes pasado se movía en torno a los 93 dólares. Se especula con la posibilidad de que China comience pronto a suavizar su política de Covid cero. Se esperan menores confinamientos en el gigante asiático, con el consiguiente aumento de la demanda de crudo y carburantes.