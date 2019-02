Jornada de transición en la Bolsa, con los inversores a la espera de más piezas del puzzle

Las Bolsas suelen moverse de la misma forma que comían antiguamente los pastores en el campo, compartiendo guiso del perol mediante la fórmula de cucharada y paso atrás. Hoy en los mercados financieros tocaba paso atrás, tocaba realización de beneficios después de varias cucharadas alcistas. Pero no se han producido ventas demasiado violentas. Ha sido una sesión bursátil sosegada, en la que han podido vender quienes deseaban hacer caja y han podido tomar posiciones los que esperan un nuevo tirón alcista del mercado en la confianza de que llegarán a buen puerto las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos. El índice Ibex 35 ha bajado un 0,2 por ciento, hasta 9.136 puntos. Los inversores necesitan más datos antes de asumir nuevo riesgos en los mercados. El dinero necesita más piezas en el puzzle.



Han subido Telefónica, Inditex y Mapfre, pero han flojeado los grandes bancos, un tanto presionados por las peores previsiones que maneja el gigante HSBC como consecuencia del Brexit y de la ralentización del comercio mundial. Hoy la entidad ha publicado un importante beneficio, pero que ha sido inferior a lo que esperaban los expertos. Han sido decepcionantes sus cifras en China y Gran Bretaña.



Mañana publicarán resultados Iberdrola y Red Eléctrica. Los analistas creen que Iberdrola ganó el año pasado algo menos de 3.000 millones de euros. Para Red Eléctrica se espera un beneficio de 700 millones. El jueves rendirá cuentas Telefónica. Los expertos esperan un beneficio de 3.500 millones de euros, con una facturación cercana a los 50.000 millones de euros. Los analistas van a vigilar muy de cerca las cifras de la empresa, sobre todo de la evolución de la deuda y de si se mantiene el dividendo en 0,40 euros por acción.



Los mercados vigilan con el rabillo del ojo la evolución de las referencias macroeconómicas. Hoy en Japón se ha conocido el índice Tankan, que ha mostrado su nivel más bajo del último año y medio. La encuesta Tankan mide la confianza empresarial. Empeora el ánimo de los empresarios tanto del sector industrial como el de servicios. Además, hoy en Alemania se ha publicado el índice ZEW de confianza económica. Se mantiene con una lectura negativa, aunque algo menos mala de lo que se esperaba. La agencia S&P espera que la economía española crezca por encima de la media europea durante los tres próximos años.

En el mercado de divisas, el euro cotiza por encima de 1,13 dólares, mientras la libra esterlina supera de nuevo la cota de 1,30. Mañana se celebrará una importante reunión entre el presidente de la Unión Europea, Jean Claude Juncker y la primera ministra del Reino Unido, Theresa May. Hoy se ha conocido que la tasa de desempleo se mantiene estable en el Reino Unido en el 4 por ciento, que es su nivel más bajo de los últimos cuarenta años.



El Tesoro ha resuelto con gran éxito la primera de las dos subastas de deuda de esta semana. Hoy ha colocado letras a 3 y 9 meses. Ha captado 1.325 millones de euros. Las rentabilidades en ambos vencimientos continúan en negativo, pero menos negativo que en la subasta anterior. El rendimiento de las letras a 3 meses ha pasado del menos 0,466 al menos 0,405 por ciento. Los títulos a 9 meses ofrecen un menos 0,363 por ciento, frente al menos 0,378 precedente. Es la primera subasta tras conocerse la fecha de las elecciones generales, por lo que se ha leído en los mercados como indicador de la confianza de los inversores extranjeros.



El jueves el Tesoro volverá a los mercados en busca de financiación, con el objetivo de captar otros 4.500 millones. Venderá deuda a medio y largo plazo. De momento no hay nerviosismo ni preocupación. Tras la subasta de hoy, la prima de riesgo de España mejora, baja hasta 111 puntos, con la rentabilidad del bono a diez en el 1,22 por ciento.