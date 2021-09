La Bolsa digiere el repunte en el rendimiento de los bonos y la subida del petróleo

Las Bolsas, de momento, aguantan bien. No hay grandes tensiones bajistas, ni presión de las ventas a pesar del repunte en la rentabilidad de los bonos y de la subida en el precio del petróleo. No hay vértigos en los mercados, al menos no todavía. El índice Ibex 35 arranca el día en 9.020 puntos, con alza de un 0,2 por ciento.

Hoy el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, comparece ante el comité bancario del Senado estadounidense. Los analistas esperan que reafirme su convencimiento de que la actividad económica sigue recuperándose a buen ritmo, aunque ha perdido algo de fuelle. El pero se encuentra en que quizá matice sus pronósticos sobre la inflación. Quizá el repunte de los precios no sea tan pasajero como se esperaba. Ayer, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, también advirtió sobre el repunte de la inflación, aunque considera que es un fenómeno temporal. Hoy la gobernadora tiene prevista una nueva intervención pública junto al vicepresidente de la entidad, Luis de Guindos.

El IPC en la eurozona ha alcanzado ya el 3 por ciento y se espera que supere ese nivel a lo largo del otoño. El rendimiento de los bonos de EEUU a diez años supera ya el 1,5 por ciento. A ese mismo plazo la rentabilidad de las obligaciones españolas es de un 0,44 por ciento.

Hoy se publicará la confianza del consumidor estadounidense. Es una referencia que merece habitualmente una especial atención por parte de los inversores. Preocupa también la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos deje de atender sus pagos si el Congreso no aprueba de inmediato un aumento del techo de la deuda. No hay fondos. La Cámara está dividida y los republicanos no quieren dar su brazo a torcer. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha advertido de que podría producirse un “default” en toda regla, una suspensión de pagos por parte de una Administración que, simplemente, se ha quedado sin dinero en la caja.

Como guinda, el decorado económico viene marcado por la escasez de carburantes en el Reino Unido. La sombra del desabastecimiento es alargada. De hecho, llega hasta China, donde las restricciones al suministro eléctrico han afectado ya a buen número de empresas. De seguir así, es solo cuestión de tiempo que se reduzcan sus exportaciones, lo que agravará el cuello de botella que afecta y a algunas de las mayores economías industrializadas. Los expertos de Nomura han rebajado sus estimaciones de crecimiento de la economía de China. La crisis energética y las medidas para reducir las emisiones de CO2 han lastrado la actividad. Esperan que el PIB chino crezca este año un 7,7 por ciento, frente al 8,2 que estimaban anteriormente. Por su parte, la agencia Fitch pronostica un crecimiento del 8,1 por ciento, frente al 8,4 anterior.

Dentro de casa, el Banco de España ha puesto en revisión (a la baja) sus previsiones de crecimiento económico, después de que el INE dijese la semana pasada que el PIB ha aumentado un 1,1 por ciento en el segundo trimestre del año, cuando se esperaba un 2,8.

En los demás mercados el petróleo suma y sigue. Marca nuevos máximos de los últimos tres años. Roza ya los 80 dólares por barril de crudo del Mar del Norte, y eso a pesar de que China venderá parte de sus reservas de crudo para frenar la subida de los precios de los carburantes, algo que hizo también hace poco Estados Unidos. Los inventarios de crudo de la Agencia Internacional de la Energía se redujeron la semana pasada en un millón y medio de barriles, cuando el mercado estaba esperando una cifra superior a los 4 millones. Por el contrario, las reservas de productos destilados y de gasolina se han reducido bastante más de lo que se esperaba. En general el mercado petrolero sigue tenso por los daños que ha causado el último huracán sobre diferentes instalaciones del Golfo de Méjico.

Los analistas de Goldman Sachs han elevado su previsión para el precio del crudo. Esperan ahora que el año termine con el oro negro en 90 dólares por barril, frente a los 80 que estimaban anteriormente. Estos analistas aseguran que hay un déficit global de oferta, ya que la demanda está creciendo mucho más deprisa de lo que se esperaba. Por su parte, los analistas del Bank of America creen que el precio el petróleo puede acercarse a los cien dólares por barril si el próximo invierno es duro en el hemisferio Norte.