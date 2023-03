La Bolsa digiere bien las últimas cifras de inflación y cierra la semana con pleno de ganancias

Ha sido una semana de recuperación en las Bolsas, que prácticamente han vuelto a los niveles que tenían hace tres semanas, antes de que estallase la crisis del Silicon Valley Bank en Estados Unidos. La Bolsa ha hecho pleno. Ha subido en las cinco sesiones de esta semana. El índice Ibex 35 cierra el viernes en 9.232 puntos con una mejora del 0,3 por ciento. La semana bursátil muestra una ganancia del 5 por ciento. En el mes de marzo la Bolsa ha perdido posiciones, se ha dejado cerca de un 2 por ciento, pero acumula una ganancia del 12 por ciento en lo que va de año.

Con tibieza ha cerrado hoy el Banco Santander. La entidad, en su junta de accionistas, ha confirmado sus previsiones para este año a pesar de las recientes turbulencias en el sector financiero. La entidad cántabra ha anunciado que aumentará su dividendo. La semana que viene pagará dividendo BBVA. El Santander realizará su próximo abono al accionista la semana siguiente.

Por su parte, Caixabank ha corroborado en su asamblea de accionistas sus objetivos estratégicos pese al nuevo impuesto a la banca que supondrá un coste de 800 millones de euros en dos años. Espera repartir 9.000 millones de euros entre sus accionistas en los próximos tres ejercicios. Mientras tanto, Telefónica ha aprobado el dividendo de 0,30 euros por acción con cargo a los resultados del año 2022. Telefónica roza de nuevo los cuatro euros por título.

Las referencias del día han sido agridulces. El IPC de la zona euro ha bajado en su tasa general desde el 8,5 hasta el 6,9 por ciento. El problema es que la subyacente, la que no tiene en cuenta ni energía ni alimentos frescos, ha aumentado una décima en tasa interanual, hasta el 5,7 por ciento. Con esa cifra sobre la mesa y con los altos niveles de inflación que todavía existen en Alemania, los inversores creen que el Banco Central Europeo aún tiene que subir algo más el precio del dinero. Y seguramente tendrá que mantenerlo elevado durante bastante tiempo.

En Estados Unidos el índice de precios del gasto en consumo personal, el PCE por sus siglas en inglés, ha repuntado tres décimas. La tasa general de este deflactor del consumo privado ha bajado del 5,4 al 5 por ciento. La subyacente, que elimina los elementos más volátiles, se ha colocado en el 4,6 por ciento, frente a la lectura anterior del 4,7. Es un indicador de inflación que la Reserva Federal estudia y analiza con especial atención. Estos últimos datos reducen ligeramente la presión sobre el banco central estadounidense.

Los expertos de la agencia de calificación de riesgos S&P Global han reducido su previsión de crecimiento económico para la zona euro. Esperan que el PIB aumente un 1,0 por ciento en 2024, frente al 1,4 que manejaban hasta ahora. Consideran que el Banco Central Europeo tendrá que mantener alto el precio del dinero durante más tiempo del que se esperaba debido a la elevada inflación. S&P global no cree que la tasa general de inflación vuelva en Europa al objetivo del 2 por ciento antes del primer trimestre de 2025. La subyacente, la que no tiene en cuenta ni la energía ni los alimentos frescos, no lo hará antes del tercer trimestre de ese año. Para el año en curso S&P ha mejorado su perspectiva de crecimiento económico desde el cero al 0,3 por ciento.