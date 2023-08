La Bolsa se desploma y pierde los 9.500 puntos por culpa de Fitch y Telefónica

No ha hecho más que empezar el mes de agosto y ya han vuelto a surgir los fantasmas que lo señalan como uno de los peores meses del año para la renta variable. El índice Ibex 35 se ha desplomado un 1,8 por ciento en la sesión para deslizarse hasta los 9.328 puntos, lastrado en buena medida por la caída del 7 % de Telefónica. El selectivo pierde así de forma inapelable la sicológica cota de los 9.500 que tanto le había costado recuperar en las últimas semanas.

El motivo de esta intensa caída ha estado en la inesperada decisión, el primer Cisne Negro del mes, de Fitch de rebajar un grado la calificación de Estados Unidos de AAA hasta AA+. Este recorte recoge el deterioro fiscal previsto para los próximos tres años, así como la elevada y creciente carga de la deuda de las administraciones públicas.

El reciente acuerdo sobre el techo de deuda hasta los 31,4 billones de dólares alcanzado por Joe Biden con la Cámara de representantes ha provocado, según la firma, “un deterioro constante de los estándares de gobernanza en los últimos 20 años incluidos los asuntos fiscales y de deuda".

Esto supone un duro golpe para la economía norteamericana y obliga a la administración Biden a empezar a analizar medidas para controlar el gasto. Un serio varapalo en un momento muy vulnerable para los mercados financieros marcado por la ralentización económica provocada por las subidas de tipos de interés para contener la inflación desbocada.

La rebaja de calificación, aunque no es especialmente severa, sí hace que los inversores puedan buscar otras economías más sólidas para invertir su dinero. Eso ha llevado a la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, a salir de inmediato al paso, intentando desacreditar la decisión de Fitch al asegurar que “este cambio de rating es arbitrario y se basa en datos obsoletos”.

La única referencia económica del día, al menos, ha sido positiva. Hoy se ha publicado la encuesta de empleo no agrícola ADP en Estados Unidos. El informe de empleo privado publicado por Automatic Processing Data (ADP) ha mostrado que la economía norteamericana ha generado 324.000 puestos de trabajo durante el mes de julio. Una cifra muy superior a los 189.000 previstos por el consenso del mercado, aunque ligeramente por debajo de junio cuya cifra se ha mantenido sin revisiones en 497.000.

Una nueva muestra de la fortaleza del mercado laboral norteamericano gracias a la positiva evolución del ocio y el sector hotelero. El punto débil ha estado en el sector manufacturero, una industria sensible a las tasas de interés que ha eliminado puestos de trabajo por quinto mes consecutivo.

En el terreno empresarial, las miradas han estado puestas en el duro castigo sufrido tanto por Telefónica como por su matriz germana tras conocerse la ruptura de su alianza con One to One que ahora compartirá su red con Vodafone en Alemania. Este es el cuarto mayor mercado de la teleco española con un 18 por ciento del negocio.

También ha caído con fuerza Unicaja. Las acciones de la entidad se han dejado hoy cerca de un 6 por ciento tras conocerse la venta de la mayor parte de su participación del 7,4 por ciento que tenía Oceanwood Capital Management hasta quedar con poco más del 0,3 por ciento tras la sustitución de Manuel Menéndez al frente del banco.

Mejor le han ido las cosas a Coca Cola Europea Partner. La embotelladora ha subido un 3 por ciento tras anunciar un beneficio de 854 millones de euros, un 26,5 por ciento más, en el primer semestre. La embotelladora ha firmado además una carta de intenciones junto con el fondo AEV para la compra de Coca-Cola Beverages Philippinesn dentro de su estrategia de expansión de CCEP en Australia.

Entre tanto, el precio del crudo tipo Brent, utilizado como referencia en Europa, ha alcanzado máximos de hace cinco meses al superar los 85 dólares por barril. Según las previsiones de Tempos Energía, esta tendencia alcista podría continuar y llevar el precio del petróleo hasta los 90 dólares en las próximas semanas. El cambio del euro, por su parte, ha retrocedido ligeramente a 1,093 dólares, a pesar del recorte de calificación a Estados Unidos.