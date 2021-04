La Bolsa deja pasar el día sin pena ni gloria, mientras el Bitcoin se dispara

Los inversores han digerido sin problemas los dos grandes datos macro que se han publicado en el día. Y eso que el índice ZEW de confianza inversora y empresarial de Alemania ha sorprendido con una fuerte caída. Es su peor registro de mediados de 2020. Ha pasado de 76,6 a una lectura de 70,7 puntos, lo que quiere decir que la economía germana sigue débil y le cuesta levantar cabeza. Así lo entienden los inversores y las empresas. La cuarta ola de la pandemia y los nuevos confinamientos de la población tienen la culpa de esta mala impresión de los grandes actores económicos. El segundo gran dato del día, el IPC de Estados Unidos, ha sido algo más alto de lo que se esperaba. La inflación ha repuntado seis décimas en marzo, con una tasa interanual del 2,6 por ciento. La economía estadounidense se recupera con mayor rapidez que la europea.

En los mercados han surgido las dudas sobre la vacuna de Johnson and Johnson tras la aparición de algunos casos de coágulos en las dos semanas posteriores a la administración de la dosis. La FDA (Food and Drug Administration) de Estados Unidos ha pedido que se detenga temporalmente la administración de esta vacuna. Y los mercados han torcido el gesto. Las acciones de J&J bajan esta tarde cerca de un 3 por ciento en el mercado Nasdaq de la Bolsa de Nueva York, mientras suben un 7 por ciento las de su rival, Moderna.

Con estos referentes, el índice Ibex 35 se ha movido en un estrecho rango. Ha cerrado en 8.525 puntos, con alza de un 0,1 por ciento. El volumen de negocio ha sido muy corto.

El Tesoro ha colocado letras a 6 y 12 meses. Ha captado 6.750 millones de euros. La tesorería pública cobra cada vez más a los ahorradores que colocan su dinero en estos títulos a corto plazo. La rentabilidad de los títulos a un año ha pasado del menos 0,498 al menos 0,511 por ciento. El rendimiento de las letras a seis meses ha pasado del menos 0,516 al menos 0,552 por ciento. Además, hoy el Tesoro ha colocado un bono sindicado a 15 años.

En las criptodivisas, el Bitcoin supera ya los 63.000 dólares y marca nuevos récords históricos. Su precio se ha multiplicado por cerca de diez en poco más de un año. Hace un año apenas superaba los 6.500 dólares. Mañana la plataforma de negociación de criptomonedas Coinbase debutará en el mercado Nasdaq de la Bolsa de Nueva York. Existe mucha expectación sobre este estreno, que podría alcanzar una valoración de 90.000 millones de dólares. De momento, lo que ha conseguido ya es llevar a ebullición a “las criptos”.

Algunos analistas, como los que se integran en Bloomberg Intelligence, apuestan por un Bitcoin a 100.000 dólares. Creen que los inversores institucionales entrarán en esta criptomoneda para protegerse de la inflación y de la previsible pérdida de fuerza del dólar. Goldman Sachs, JP Morgan y Morgan Stanley estudian crear instrumentos financieros que permitan la inversión en esta criptodivisa.

Estos cantos de sirena chocan con los expertos que aseguran que los criptoactivos todavía están muy lejos de convertirse en una forma eficiente de pago debido a su volatilidad y el alto grado de especulación que se da en la formación de su precio. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha asegurado que las criptodivisas no son una alternativa válida para el dólar, por su carácter especulativo y por su volatilidad. Cree que no son útiles como medio de pago. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, y la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, han advertido también sobre el posible uso de las criptomonedas para transacciones ilícitas, como lavado de dinero o financiación de actividades terroristas. No hay que descartar que los gobiernos comiencen a tomar medidas para controlar al máximo el uso de estas monedas.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España también han advertido sobre los riesgos que entraña la inversión en criptodivisas. Señalan la complejidad, la volatilidad y la falta de transparencia de este tipo de inversiones y recuerdan que no cuentan con las mismas garantías que otros productos financieros. Ambos organismos recuerdan que ni el Fondo de de Garantía de Depósitos, ni el Fondo de Garantía de Inversiones cubren los riesgos con las criptomonedas. Por tanto, no son adecuadas para inversores minoristas.