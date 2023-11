La Bolsa cierra uno de sus mejores noviembres de la historia

El índice Ibex 35 cierra muy plano el jueves. Baja un 0,04 por ciento, hasta 10.058 puntos. El mes de noviembre se salda con una ganancia del 11,5 por ciento en la Bolsa. Es su mejor mes de los últimos tres años y uno de los tres mejores noviembres de la historia bursátil. En lo que va de ejercicio acumula una ganancia del 22 por ciento.

Hoy se han publicado el IPC de la zona euro y el PCE de Estados Unidos, el deflactor de consumo privado. Es la referencia de inflación que más vigila la Reserva Federal. El PCE anual se ha reducido del 3,4 al 3 por ciento, mientras la tasa subyacente ha mejorado dos décimas, hasta el 3,5. Son cifras mejores de las que esperaban los analistas y hacen pensar que la Reserva Federal tiene ya argumentos para no subir más el precio del dinero.

A este lado del charco, el IPC de la zona euro se ha reducido desde el 2,9 al 2,4 por ciento. La subyacente ha pasado del 4,2 a 3,6 por ciento. Son buenas noticias que siguen las alentadoras cifras de inflación que se conocieron ayer en España y en Alemania. El IPC de España ha bajado del 3,5 al 3,2 por ciento, cuando se esperaba un repunte. El ritmo de crecimiento de la tasa subyacente, -la que no tiene en cuenta ni los alimentos frescos ni los precios de la energía-, se ha moderado siete décimas, hasta el 5,2 por ciento. El IPC de Alemania se ha reducido seis décimas, hasta el 3,2 por ciento, con la subyacente en el 3,8 por ciento.

Estas cifras cargan de razones a los analistas que creen que el Banco Central Europeo no elevará más el precio del dinero. De hecho, el mercado comienza a esperar una primera bajada de tipos en abril. La primera derivada es que el euro pierde fuelle en e mercado de divisas. Se negocia esta tarde a poco más de 1,09 dólares, cuando hace un par de días superaba el cambio de 1,10.

El petróleo, repunta, sube hasta 84 dólares por cada barril de crudo del Mar del Norte. Aunque todavía no hay noticias oficiales, parece que los países integrados en la OPEP y sus socios, entre ellos Rusia, han acordado mantener los recortes de su producción al menos durante todo el primer trimestre del año. El precio de los carburantes sigue a la baja. El precio medio de la gasolina es de 1,586 euros por litro en las estaciones de servicio. El gasoil se paga a 1,559 euros. Se han abaratado en torno a un 1 por ciento en la última semana. Ambos se mueven en niveles que no se veían desde finales de mayo.

En el mercado secundario de deuda pública hay un ligero rebote en los rendimientos. La rentabilidad de las obligaciones españolas a diez años aumenta, roza el 3,50 por ciento, frente al 2,47 del “bund” alemán. Los bonos de Estados Unidos al mismo plazo rinden un 4,32 por ciento. El euribor, la referencia que se utiliza en España para la mayor parte de los créditos hipotecarios a tipo variable, continúa bajando peldaños. Hoy se coloca en el 3,926 por ciento. Es su nivel más bajo desde antes del verano. Desde junio, concretamente. La media del mes se sitúa en el 4,022 por ciento. Hace un año se encontraba por debajo del 3 por ciento. Así que la próxima revisión de las hipotecas será al alza. Un crédito de 150.000 euros a 25 años al euríbor más un punto se encarecerá en algo más de 80 euros al mes, unos 970 euros al año.