La Bolsa se atasca y se enroca con más preguntas (empresariales y electorales) que respuestas

Poca tela que cortar hoy en la Bolsa. Los inversores se han limitado a esperar y ver. Los mercados esperan los resultados de las empresas en el segundo trimestre y esperan el veredicto de las urnas en las elecciones del domingo en España.

El índice Ibex 35 sale del día en 9.455 puntos, con una tímida mejora del 0,19 por ciento. Telefónica, IAG e Inditex han actuado hoy como rémoras para el conjunto del mercado. Por el contrario, Repsol, Indra, Solaria y los bancos han operado con animación. Los analistas de Barclays han mejorado sus previsiones para el sector bancario español. Por su parte, JP Morgan se muestra optimista sobre la banca europea. Prefiere las entidades europeas a las estadounidenses.

El Sabadell ha ejecutado ya más de un 10 por ciento de su programa de recompra de acciones. Ha adquirido ya 22 millones de títulos. En total, quiere recomprar acciones por 200 millones de euros. El Banco Santander ha alcanzado una participación del 3 por ciento en el capital de Tubacex. El Estado busca un nuevo banco de inversión que le ayude a vender su participación del 17 por ciento en Caixabank.

La CNMV ha admitido la OPA lanzada por el fondo Apollo sobre el 100 por ciento del capital de Applus por 1.220 millones de euros. Ofrece 9,5 euros por acción en efectivo. Hoy estos títulos se negocian a 9,7 euros, lo que indica que el mercado espera que se presenten otras ofertas sobre la empresa. El fondo estadounidense I Squared Capital Advisors y el fondo británico Apax Partners estudian una oferta de compra sobre la compañía española de certificación y control de la calidad.

Los inversores han dedicado el día a digerir sin prisas las referencias que han llegado desde Estados Unidos, tanto macro, como micro económicas. Entre estas últimas, destaca el Bank of America que ha incrementado un 18 por ciento su beneficio neto en el primer semestre del año. Ha ganado 14.750 millones de dólares. Ha batido las previsiones de los analistas. Por su parte Morgan Stanley ha reducido un 13 por ciento el suyo. Pero sus cifras han sido mejores de las que esperaba el mercado. También ha rendido cuentas Bank of New York Mellon. Ha ganado un 24 por ciento más en el segundo trimestre del año, gracias a las subidas de tipos de interés. La entidad ha anunciado un aumento de su dividendo.

Los mercados han tenido que prestar atención también a las ventas al por menor en Estados Unidos, que han crecido apenas dos décimas en junio, cuando se esperaba un aumento de medio punto. En tasa anual el comercio minorista estadounidense ha crecido a un ritmo del 1,49 por ciento, frente al 1,97 anterior. La producción industrial en el país de las barras y las estrellas se ha contraído cuatro décimas en junio, cuando se esperaba un crecimiento de un punto. La secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, ha asegurado que el enfriamiento de la economía china puede tener repercusiones negativas sobre la actividad económica de Estados Unidos. Pero no cree que EEUU entre en recesión.

Los analistas del banco estadounidense Morgan Stanley han rebajado sus previsiones para China. Esperan un crecimiento del 5 por ciento en este año, frente a el 5,7 que estimaban anteriormente. Además, Morgan Stanley ha reducido su estimación para el PIB chino en el próximo ejercicio, desde el 4,9 al 4,5 por ciento. También los analistas de Deutsche Bank han recortado sus estimaciones sobre el PIB de China. Rebajan su previsión de crecimiento en este año desde el 6 hasta el 5,3 por ciento.

En los demás mercados, el euro se mantiene por encima de 1,12 dólares. El petróleo sube, supera los 79 dólares por barril de crudo del Mar del Norte. Y baja la rentabilidad de los bonos en los mercados de deuda pública. El rendimiento de las obligaciones españolas a diez años se ha reducido hasta el 3,37 por ciento, mientas los bonos de Estados Unidos al mismo plazo ofrecen un 3,75 por ciento. Hace muy poco superaban de largo el 4 por ciento.