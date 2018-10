BNEXT, una tarjeta prepago sin comisiones

En La Nave de Villaverde, al sur de Madrid, se puede ver estos días animales rosas dando vueltas. Algunos llevan una tarjeta bancaria gigante también de color rosa. Son voluntarios y miembros de BNEXT, una de las cien startups finalistas del South Summit 2018.

BNEXT tiene “una tarjeta, visa prepago con la que te devolvemos las comisiones que te cobran los bancos y luego aparte te ofrecemos un Market-Place de productos financieros, tienes los mejores préstamos, los mejores seguros... que puedes contratar directamente desde la app, sin tener que estar haciendo llamadas”.

Así lo explicaba a cope.es Alfonso Sáinz de Baranda, Chief Growth Officer de BNEXT un días del evento que se ha convertido en el punto de encuentro de los principales de emprendedores del país y que en su edición de 2017 sirvió de punto de partida para esta compañía que compite en el track Fintech para intentar conseguir la inversión de un millón de dólares de Silicon Valley a la que aspiran los competidores.

A dicha edición llegaron con la versión alfa de la aplicación y haciendo tarjetas en el boca a boca. Consiguieron hacer una mil, cuenta Alfonso. El proyecto ahora se ha consolidado y envían la tarjeta a domicilio en un plazo de 24-48 horas.

Ahora, a esta edición, BNEXT vuelve “en otras condiciones, con un proyecto lanzado, habiendo levantado capital de inversores internacionales y con decenas de miles de usuarios”, cuenta Sainz de Baranda.

¿Por qué elegir BNEXT frente a bancos más consolidados?

El chief growth officer explica que “la forma de hacer banca hasta ahora era de una determinada manera, pero al final el corazón de los bancos sigue siendo más o menos el mismo”. Así, en BNEXT han creado “una alternativa que es completamente centrada en el cliente, donde te devolvemos las comisiones”.

“Puedes sacar de cualquier cajero, puedes sacar en el extranjero, y toda la gestión se hace a través de móvil de verdad”. Es más, incide Sainz de Baranda, “para darte de baja solamente tienes que hacer dos clicks. Dinos una cuenta IBAN y te enviamos el dinero. Esas cosas nos están haciendo crecer tanto, hace que la gente confíe en nosotros, en una forma de hacer banca”, explica.

Hasta el momento, el producto estrella de BNEXT es una “tarjeta prepago que no tiene un IBAN propio”, por lo que “ahora somos como una cuenta secundaria”. “Nosotros no somos un banco, somos una empresa tecnológica que lo que hacemos es trabajar con las licencias de otros. En este caso, con la licencia de dinero electrónico que nos permite dar todos los servicios que damos, pero de una forma mucho más libre”, especifica.

La forma de tener dinero en tu tarjeta BNEXT es haciendo una transferencia, que tarda entre “uno y tres días”, o “ingresar el dinero con otra tarjeta bancaria. Eso es instantáneo, como si fuese una compra on line”.

“Para muchas personas esto es una ventaja, porque nos utilizan no solo para cuando se van de viaje al extranjero, sino también para pagar cosas online y hacerlo con una tarjeta segregada a la suya por si les robasen los datos. Con BNEXT no tendrías riesgos. Mucha gente también lo utiliza para gastos de ocio, para controlar sus gastos. Meten un dinero concreto para salir, para cenar, para el supermercado…”, relata Alonso a cope.es.

En cuanto a la aplicación, “te permite enviar dinero, gestionar lo relacionado con la tarjeta”, pero “el Gasto lo haces con la tarjeta física”.

Uno de los principales atractivos a priori de este producto es eliminar las comisiones. Sainz de Baranda lo explica: “Los bancos te cobran las comisiones y nosotros al instante te devolvemos esa comisión. Lo mismo en el extranjero. Si pagas en libras, el banco te cobra comisión por el tipo de cambio, que está entre el 3 y el 5%. Nosotros te la devolvemos. Te sale mucho más barato viajar con BNEXT que viajar con cualquier otro banco”.

Esta idea la desarrolla Sainz de Baranda un poco más: “El modelo bancario tradicional se basa en que a los clientes que no te generan nada le cobras una comisión, porque tienes una red de oficinas muy alta que te cuesta dinero. Necesitas cobrarle porque eso no lo puedes mantener. A nosotros un cliente mantenerlo no nos cuesta nada. Para qué te voy a cobrar una comisión”.

BNEXT nació en marzo del año pasado con un crowfunding, “levantamos 340.000 euros en menos de 24 horas, es a día de hoy el mayor récord de España. A partir de ahí empezamos a levantar el proyecto. En septiembre de 2017 sacamos el alfa, solo conseguías la tarjeta si te la dábamos nosotros físicamente. En el South Summit estuvimos tres días haciendo tarjetas sin parar”.

“Conseguimos los mil primeros usuarios. A finales de diciembre empezamos a enviar la tarjeta por correo certificado. Ahí realmente empezó la andadura de BNEXT. Desde enero hasta ahora”.

Y hasta, Alonso tira de ejemplos gráficos para mostrar las cifras de la compañía: “Ya no cabemos en el Bernabéu; con el dinero que se ha gastado con la tarjeta BNEXT se podían haber comprado más de 40 millones de cafés; se ha utilizado en más de 180 países del mundo; y hemos devuelto más 250.000 euros en comisiones”. Estos datos los define Alonso como "una animalada", de ahí los disfraces para este evento.

Pero, ¿son las tarjetas el embrión y el negocio de BNEXT?

No. “El negocio está en el Market-Place. Tenemos productos financieros de múltiples entidades. Todos esos productos tiene un coste de adquisición, y eso es lo que a nosotros nos pagan. Cuanto más gente consuma en el Market-Place, nosotros conseguimos más beneficios”.

En este Market-Place, BNEXT apuesta por “un modelo de banca abierta, donde tú puedas coger los mejores productos para ti”. Eso es lo que nos da beneficios.

Por tanto, “las tarjetas las creamos para encontrar un elemento de enganche con el usuario” y así también intentar “tener toda la transaccionalidad de un usuario, y cuando le ofrecemos los préstamos, nos permite ofrecerle lo mejor”.

Una de las ventajas del Market-Place es que “cuando contratas compartes todos los datos bancarios y todo lo puedes contratar de un solo click dentro de la aplicación”. Pero deja claro Sainz de Baranda que “toda la información que fluye está controlada por el usuario”.

Un usuario que si acude estos días a La Nave de Villaver, al sur de Madrid, encontrará a más de un animal rosa, sin comisiones, eso sí.