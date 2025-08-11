El BBVA sigue adelante con la opa sobre el Banco Sabadell y espera que los accionistas de la entidad catalana puedan decidir en septiembre si aceptan su oferta de compra, que pasa por el canje de acciones, según ha informado este lunes a la Comisión Nacional del Mercados de Valores (CNMV).

De esta forma, el BBVA despeja la duda de las últimas semanas de si finalmente retiraba su oferta porque no estaba dispuesto a mejorarla y mantiene la oferta aunque los accionistas del Sabadell siguen perdiendo dinero con el canje, aproximadamente un 6 %.

La decisión del grupo que preside Carlos Torres de seguir adelante con la opa llega una semana después de que los accionistas del Banco Sabadell aprobaran casi por unanimidad la venta de la filial británica, TSB, al Banco Santander, y el reparto de un dividendo extraordinario de 2.500 millones cuando se cierre la operación.