Batacazo en las bolsas arrastradas por el hundimiento de Silicon Valley Bank

Un 3 por ciento pierde la Bolsa española a media sesión. El índice Ibex 35 busca apoyo en 9.000 puntos. En los peores momentos de la mañana ha llegado a caer un 4 por ciento y ha llegado a moverse por debajo de 8.900. La caída de las acciones bancarias ha ido en aumento a lo largo de la mañana. También es verdad que habían subido mucho y muy deprisa en lo que va de año y los inversores han querido proteger esas ganancias con uñas y dientes.

De momento los mercados se han crispado. Se han puesto en pie de guerra, para curarse en salud. El resto de bancos estadounidenses reaccionó a la baja el viernes de forma contundente. Quizá con excesivo nerviosismo, lo que contagió a las entidades financieras europeas. Los bancos españoles no pudieron sustraerse a esa corriente vendedora y cerraron con pérdidas abultadas. Hoy se extienden y profundizan los números rojos, a pesar de que crece la impresión de que la crisis del SVB no es sistémica, ni mucho menos, y que no se extenderá en mancha de aceite. Los depositantes del banco no perderán sus imposiciones. Y la situación de los bancos europeos es distinta, ya que la reestructuración del sistema financiero europeo ya se ha realizado. A media sesión el Banco Sabadell pierde un 10 por ciento y Santander se deja más de un 7. BBVA, Bankinter y Caixabank retroceden un 6 por ciento.

Los mercados han reaccionado muy negativamente al colapso del Silicon Valley Bank (SVB). La pérdida de valor su cartera de bonos, como consecuencia de la subida de los tipos de interés (baja el precio de los bonos y aumenta su rentabilidad), ha descompensado su patrimonio, lo que ha generado grandes dudas entre los ahorradores que han retirado parte de sus depósitos. La situación se ha complicado tanto que ha terminado por dar la puntilla a la entidad. Las pérdidas latentes que tienen los bancos de EEUU en su cartera de bonos roza los 600.000 millones de dólares. El riesgo desaparecerá si dejan que esa duda llegue a su vencimiento.

El SVB, conocido por financiar a las empresas innovadoras y emergentes tecnológicas, se sitúa en la categoría de entidades medianas. Se encuentra en el número 18 en el ránking de las entidades estadounidenses. El gobierno de Washington no le rescatará al viejo estilo como hizo con otras entidades en la crisis el 2008. No le inyectará fondos. Pero la Reserva Federal y el Tesoro han reaccionado de forma contundente alejando los temores, lo que ha conseguido, de momento, controlar hasta cierto punto las aguas financieras. Y eso pese a que ha caído otro banco pequeño como es el Signature Bank y otro, el First Republic Bank de San Franciso también puede estar tocado de un ala.