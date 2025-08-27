El Banco de España advierte de que devolverá el dinero que se haya quemado en un incendio si está en este estado

Lo que parecía que iba a ser un año relativamente bueno y tranquilo en cuanto a los incendios, se ha convertido en una pesadilla para todos los españoles. Nuestro país se está enfrentando a uno de los veranos más devastadores que se recuerdan y las llamas siguen haciendo estragos en muchos puntos de la península.

Según los datos recogidos en el Sistema de Información Europeo de Incendios Forestales, (EFFIS), ya se han quemado en torno a 415 mil hectáreas en España, obligando al Gobierno a llevar a cabo la declaración de zona catastrófica en 16 de las 17 comunidades autónomas.

Ante esta situación, el Banco de España ha activado un protocolo excepcional para ayudar a los ciudadanos afectados por los incendios si las llamas han quemado el dinero en efectivo que tenían guardado.

REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA RECUPERAR EL DINERO quemado

El Banco de España ha aclarado cómo actuar para reclamar esas cantidades económicas y recuerda a los ciudadanos que deben presentar en una de sus sucursales (o a sus entidades colaboradoras) los billetes y monedas que hayan sido afectados por el fuego (pueden estar quemados, manchados, rotos, sucios, etcétera).

Para poder canjear tanto los billetes como las monedas por otros nuevos del mismo valor, se debe conservar más del 50% de la superficie original del billete, para que este sea reconocible. Como alternativa, el ciudadano debe demostrar que la parte que falta fue destruida en el incendio.

Banco de España Varios billetes quemados

¿DÓNDE Y CÓMO REALIZAR EL TRÁMITE?

Aquellos que deseen canjear dinero deteriorado, podrán hacerlo tanto presencialmente como online. Para una cita presencial, el procedimiento exige acudir físicamente a una sucursal del Banco de España. Si se opta de manera online, se deberá solicitar una cita previa a través de su página web y tendrán que presentar la documentación correspondiente.

Una vez se hayan analizado y se verifique que son legítimos, los propietarios podrán recuperar su valor monetario, y podrán escoger entre recibir nuevos billetes físicos o que la cantidad se abone directamente a su cuenta bancaria.

comisiones y límites

A la hora de canjear los billetes, no se tendrá que pagar ningún coste adicional; sin embargo, existe una comisión de 10 céntimos si la cifra de billetes supera los 100. Por otro lado, este coste adicional se exime si el propietario del dinero presenta una denuncia que acredite que el daño se produjo por las llamas de un incendio.

Esta posibilidad no solo es en un servicio al ciudadano, sino también una medida crucial para mantener la calidad del dinero en circulación, facilitando así las transacciones económicas.