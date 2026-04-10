El uso del AVE se desploma un 32% tras el accidente de Adamuz

La falta de AVE directo convierte el trayecto Madrid Málaga en un periplo para los usuarios

El uso de la Alta Velocidad Española (AVE) se desplomó un 32,1 % interanual en febrero, lo que representa su mayor caída desde febrero de 2021, en plena pandemia. Este notable descenso en la utilización del servicio se produce justo el mes después del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del 18 de enero, donde fallecieron 46 personas.

Los datos, publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recogidos por EFE, muestran el impacto del siniestro en la confianza de los viajeros.

Caída general en el transporte

Este retroceso en el AVE ha tenido un efecto directo en el conjunto del transporte interurbano por ferrocarril, que cayó en febrero un 15,8 % interanual.

Las cifras de febrero también reflejan el impacto de otras incidencias en la red ferroviaria, como las ocurridas en los servicios de Rodalies de Cataluña, que contribuyeron a una caída del 13,8 % en el uso de los trenes de Cercanías.

En total, el transporte público en España fue utilizado por más de 470,1 millones de pasajeros, un 0,1 % menos que en el mismo mes del año anterior.

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El autobús, la alternativa al alza

Frente a la caída del tren, el transporte interurbano por autobús experimentó un incremento del 5 %. A nivel urbano, el transporte también ha mostrado cifras positivas, con un aumento del 2 % de viajeros, hasta alcanzar los 299,5 millones.

Dentro de este, el uso del metro creció un 3,6 % en comparación con febrero del año pasado, consolidándose como una de las opciones preferidas en las grandes ciudades.

El crecimiento en el uso del autobús no ha sido uniforme en todo el territorio. Las comunidades autónomas que han registrado los mayores incrementos de viajeros en autobús han sido Extremadura (8,9 %), el País Vasco (7,9 %) y Castilla y León (7,5 %). Por el contrario, su uso se redujo en Galicia (-3,9 %), Murcia (-3,6 %) y la Comunidad de Madrid (-1,4 %).

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Transporte aéreo y especial

Por su parte, el transporte aéreo dentro de España ha registrado una bajada del 1,8 % interanual, con 3,27 millones de pasajeros. Mientras que los vuelos interinsulares aumentaron un 4,1 %, los trayectos entre la Península y las islas cayeron un 4,9 %.

Finalmente, más de 41,1 millones de usuarios han utilizado el transporte especial y discrecional, un 1,4 % menos, aunque destaca el crecimiento del 6 % del transporte discrecional, que ha superado los 13,4 millones de viajeros.