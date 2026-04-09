Luis, dueño de buffet: "Para ser rentables los clientes no deben comer más de 20 platos. El récord está en 40, perdimos dinero; si dejan mucha comida, aplicamos un recargo máximo de 10 euros"

El modelo de negocio de un buffet libre es un misterio para muchos clientes, pero el propietario de uno de estos restaurantes, Luis, ha arrojado luz sobre su funcionamiento en una entrevista con el youtuber Adrián G. Martin. El hostelero ha desvelado los márgenes, límites y estrategias que permiten que un negocio de comida ilimitada sea sostenible.

Para poner en marcha el local, Luis realizó una inversión inicial de 300.000 euros, con la que mantiene a una plantilla de 13 personas.

El precio del menú es de 18,90 euros durante la semana y asciende a 24,90 euros los fines de semana y festivos, precios competitivos para una oferta ilimitada.

El tiempo estimado para recuperar la inversión, si el ritmo se mantiene, es de un año y medio a dos años.

El límite entre la ganancia y la pérdida

Aunque un cliente promedio consume entre 10 y 12 platos, el restaurante tiene un umbral claro de rentabilidad. Luis lo explica sin rodeos al afirmar que el negocio es viable siempre que el comensal no supere una cifra concreta. A partir de ahí, el margen desaparece. "El número de platos que tiene que comer un cliente para ser rentables es no más de 20".

El modelo se pone a prueba con los clientes más voraces, capaces de superar con creces la media. Luis recuerda un caso excepcional que ilustra perfectamente el riesgo. "El récord lo tiene una persona que llegó a 40, perdimos dinero", bromea el dueño.

Luis, dueño de un buffet libre en declaraciones al youtuber Adrián G. Martin

El récord lo tiene una persona que llegó a 40, perdimos dinero"

Para frenar el desperdicio de alimentos, el restaurante contempla una política de penalizaciones. Aunque el dueño asegura que "hay muy pocas personas así", se aplica un recargo a quienes dejan una cantidad excesiva de comida en los platos. Esta medida puede ir desde "un euro o dos por plato, hasta un máximo de 10 euros".

La rentabilidad real del buffet libre

La estrategia del negocio no se centra en el consumo individual, sino en la media general. "Si abrimos restaurante tipo buffet, nosotros ya hemos pensado que los clientes vienen aquí porque quieren comer más. No podemos pensar que si un cliente come mucho, nosotros salimos perdiendo", detalla Luis.

El verdadero margen de beneficio se encuentra en "las bebidas y los postres", que se pagan aparte.

El volumen es clave: se necesita un mínimo de 120 clientes diarios para que el restaurante sea rentable. Durante la semana las cifras son más "flojas", pero los fines de semana pueden alcanzar los 250 o 300 comensales. Este flujo permite alcanzar una facturación mensual de entre 100.000 y 120.000 euros.

A pesar de la elevada facturación, la rentabilidad neta es ajustada. Luis la sitúa en torno a un 10% tras descontar todos los gastos, como el personal y el coste de los alimentos, que no ha parado de subir. Por ello, considera que no es un buen momento para abrir un negocio similar debido a la fuerte competencia y al encarecimiento del producto.

Alamy Stock Photo Turistas en el buffet del hotel, España, Baleares, Mallorca

Otras claves para la supervivencia del pequeño comercio

El ingenio para generar ingresos se extiende a otros sectores. Antonio, dueño de un supermercado que funciona como Punto Pack, reveló también a Adrián G. Martin que la gestión de paquetería le reporta unos 350 euros al mes, con picos de hasta 800 euros en Navidad.

Sin embargo, lo considera un "plan B" por el escaso margen y el exigente trabajo que supone.

En Canarias, un joven emprendedor llamado Max ha apostado por la economía circular cultivando setas de alta calidad sobre posos de café desechados por bares. Su proyecto aprovecha un residuo para crear un producto fresco y local. "Cuando ves que tu producto tiene valor añadido porque a la gente le gusta, la satisfacción personal es mucho mayor", concluye Max.